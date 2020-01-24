警查167人9違令 2失蹤被通緝 違3次方入檢疫中心 林正財促直接檢控

有立法會議員批評措施屬「假檢疫」，認為若政府擴大抽查樣本，會揭發更多違規個案。

佔14%人 政府：有其他監測措施

強制檢疫措施2月8日生效，陳肇始昨日表示，有1193人須強制檢疫，當中香港居民佔1066人、非香港居民佔127人；有1138人在家檢疫、35人在酒店檢疫、20人入住檢疫營。截至前日，警方上門突擊檢查167人，佔整體受檢疫者約14%，即八成多隔離者無被上門查核。政府表示有採取其他監測措施，包括致電、視像通話、分享實時地點等（見表）。

違令者有稱睡覺 有稱落街購物

副政府資訊科技總監黃志光表示，會透過WhatsApp與WeChat實時位置分享功能，確保接受家居檢疫者留在家，政府資訊科技總監辦公室成立逾百人團隊協助，每日會與接受檢疫者作兩次突擊視像通話，截至昨日已有逾650人分享實時位置。他說若對同事有懷疑，可致電熱線5394 3150確認身分。

接受強制檢疫者有9人涉違規，陳肇始說警方已成功聯絡並警告7人，但仍有兩人未能聯絡，警方已向他們發出通緝令。她強調受檢疫者必須自律，違反強制檢疫令是刑事罪行，一經定罪最高可入獄6個月及罰款25,000元。

食物及衛生局副秘書長（食物）鄭鍾偉稱，部分被發現無留在居所的人，聲稱自己睡覺，未察覺有突擊檢查；有人承認自己有落街買食物和日用品，無人表示外出工作或到娛樂場所。陳肇始表示，若有人第二次違規，要戴電子手帶，第三次違規會被安排入住檢疫中心。

食衛局：非病人 稱「播毒」不合適

被問到監測措施是否失敗，鄭鍾偉稱警方突擊檢查「比例是相當之高」，前日每4至5人做一次突擊檢查，又指接受檢疫者有自覺遵守檢疫令，「唔能夠放大有幾名，那一刻搵唔到或第二次先搵到，就覺得呢個係失敗」，強調「如（有人）明知故犯，去上班、看戲、卡拉OK，會毫不猶豫檢控」。鄭鍾偉表示，如形容接受檢疫者「播毒」並不合適，因為他們不是病人，他們沒有病徵。

醫生批無牙虎 促嚴行罰則

對於受檢疫者違規3次才被安排入住檢疫中心，感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為措施如「無牙老虎」，未能給予社會知道政府並非「講玩」的信息，反而讓人感覺「最多只是入隔離營」，建議港府嚴格執行罰則。

議員：擴抽查將揭更多人違規

行政會議成員林正財認為監測措施有效，「99%人都聽話」，但他強調政府要嚴厲執法，令受檢疫者知道要嚴肅遵守檢疫令。而該兩名失蹤者，他認為應直接檢控，「想不到有什麼理由不在家」。

民主黨立法會議員黃碧雲批評措施屬「假檢疫」，單靠人自律，不能如政府期望般「強制」執行。她說，當局靠打電話、突擊檢查等，只是抽查小部分人，認為若擴大抽查樣本，將會揭發更多人違規。她認為若有人兩度違規，當局便應檢控，「如給予3次機會，只會造成拖延」。她又批評政府未有公布接受強制檢疫者的居所名單，令市民「防不勝防」。

明報記者

（武漢肺炎）