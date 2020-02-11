鍾南山：潛伏期最長24天 或有超級傳播者

【明報專訊】國家衛健委高級別專家組組長鍾南山領銜的37人專家團隊撰寫論文，分析來自內地31個省、552間醫院的的1099名新型冠狀病毒肺炎患者的臨牀病徵，昨上載於論文預印網站「medRxiv」。文章表示潛伏期介乎零天至24天，中位數為3天，不排除「超級傳播者」的存在；僅靠電腦掃描診斷的準確率為76.4%；逾半患者早期沒發燒。有醫生認為，本港應增加快速測試的數量，以找出更多病徵輕微的隱形患者。
七成患者曾接觸武漢人
內地研究數據顯示，新型冠狀病毒肺炎患者的潛伏期與SARS不同。據衛生防護中心資料，SARS患者潛伏期普遍為2至7天，最長約10天；鍾南山的論文指出，武漢肺炎患者潛伏期介乎零至24天，中位數為3天。
論文又稱，2%患者為醫護人員；1.18%患者曾接觸野生動物；31.3%患者曾到武漢；71.8%曾與武漢人接觸
。研究證實有家庭群組爆發個案、無病徵患者傳人等情况，不排除存在「超級傳播者」。
研究指出，只有76.4%、即840人的電腦掃描結果異常，出現肺炎病徵；一半患者肺部出現磨砂玻璃陰影。以嚴重程度區分，分別有5.2%重症患者及23.9%非重症患者的肺部影像沒有異常。
逾半患者早期沒發燒
臨牀病徵方面，只有43.8%患者病發早期發燒，入院後發燒患者比例增至87.9%；67.7%患者咳嗽；分別有3.7%及5%患者出現腹瀉及嘔吐；25%患者本身患高血壓、慢性阻塞性肺病等。治療方面，38%患者要聞氧氣；6.1%使用呼吸機，整體患者中2.2%要插喉。
被問到港府需否延長14天隔離或檢疫時間，感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，要再分析上述研究有多少患者的潛伏期較14天長，如95%患者潛伏期均為14日內，則沒需要延長。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，世衛專家稍後開會討論疫情發展，相信會因應最新數據及發展制訂指引。
據內媒《紅星新聞》報道，論文研究團隊成員表示24天潛伏期屬個別例子，文章仍在投稿階段，正式發布前要作全球同儕審閱。