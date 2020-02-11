兩北京樓停業 連鎖快餐店停賣火鍋

宜家：有員工接觸患者 初測陰性

另外，網上流傳宜家家居九龍灣分店一名職員早前亦有參與該家族聚會，宜家家居發言人表示十分關注事件，稱該名員工曾與確診患者接觸，但對病毒測試初步呈陰性反應，現於隔離營接受觀察，會為他提供全面協助。

當局在前日及昨日公布的兩個觀塘打邊爐家族感染確診病例，其中第36例的23歲男子2月7日病發、第37例55歲女子則在1月30日病發，兩人分別在中環歷山大廈及旺角新世紀廣場的北京樓廚房任職，兩間分店昨起停業14日。

美心：兩店員工隔離14日

美心集團昨發聲明表示，兩間分店所有員工自我隔離最少14日，暫未有其他員工出現病徵，又將兩店所有已開封及經處理的食物棄置。聲明又稱，集團一向重視員工及客人健康及安全，已於旗下所有分店加強消毒，及要求所有員工值勤時戴口罩，並每日量體溫兩次，14日內曾到訪內地的員工亦要自我隔離。

雖然有專家指出，打邊爐傳播病毒風險微，但在感染陰霾下，4間提供火鍋套餐的連鎖快餐店，包括大家樂、大快活、美心MX及吉野家，昨日先後宣布即日起停止供應火鍋，並分別實施加強消毒、為員工量體溫及申報外遊等抗疫措施。

（武漢肺炎）