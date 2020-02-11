打邊爐家庭成員 北京樓兩員工中招 醫生：食客有風險

打邊爐家庭再兩確診 增至11人

19人打邊爐家族昨新增兩宗確診，家族累計增至11人。其中一名新確診者是最先確診24歲男子的55歲二姨，她居於沙田禾輋邨泰和樓，1月26日聚會，4日後咳嗽、發燒與流鼻水，同日向私家醫生求診，昨送院。其丈夫無病徵，正接受檢疫，其兒子有病徵，正留院隔離。另一確診者是24歲男子的52歲三姨丈，2月8日咳嗽、喉嚨痛及口乾。

該55歲女子（二姨）與前日確診的23歲男子（即24歲男子表弟）同為美心集團員工，分別在旺角新世紀廣場及中環歷山大廈的北京樓廚房工作。表弟2月7日病發，病發後沒上班；二姨1月30日病發，未知病發後有否上班。

聚會後曾否上班 美心未回應

美心昨證實兩人為其員工，至於兩人出席打邊爐聚會後至發病期間曾否上班，美心回覆不會回應進一步問題。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，患者任職廚房對員工及食客有感染風險，病毒可經飛沫、口糞及接觸傳播，如患者無潔手並接觸物品，或與其他員工近距離接觸，可能經物品或員工傳人。

農曆新年曾「打麻將」

男子與妻子外母同感染

另一確診為患慢性病的69歲本地男子，1月30日咳嗽，2月7日向私家醫生求醫，周日氣促並入住東區醫院，現需插喉。他潛伏期14日內沒外遊紀錄，主要留在家中，與63歲妻子與86歲外母同住西灣河長興大廈。

男子妻子有長期病患，外母過往健康良好，兩人分別1月30及28日出現咳嗽，昨獲安排送院，證實確診。該63歲女病人1月31日曾到西灣河普通科門診診所，其妹1月31日到上址與3人午膳，無病徵，將被安排接受檢疫。

有說該男子農曆新年曾與妻子及外母打麻將，衛生署衛生護防中心傳染病處主任張竹君指出，打麻將可視為緊密接觸，過程中各人交談，距離亦近，「可免則免」。

陳肇始籲戲院補習社等停業

食物及衛生局長陳肇始形容未來兩周是抗疫關鍵時刻，強烈呼籲戲院、補習社、會所、卡拉OK、興趣小組等場所暫時停業。她說市民宜保持合適社交距離，如非必要，勿外出。

（武漢肺炎）