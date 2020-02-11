糞渠排氣管出事 公屋上下層感染 居民凌晨急疏散 同廈3人現病徵送院

據了解，長康邨康美樓另有3名住戶出現病徵，分別送往瑪嘉烈、威爾斯親王及屯門醫院。

明報記者

袁國勇今凌晨見記者時表示，居於康美樓的兩名患者病發相隔12天，昨視察兩患者單位後，沒發現U形渠有問題，但昨確診的62歲女患者家中廁所排氣管接駁糞渠，但沒有密封，若開啓抽氣扇，糞渠中的病毒或經空氣被抽入廁所。袁表示，這次不是淘大翻版，因SARS爆發期間淘大因U形渠乾涸出現爆發，而今次U形渠無問題。

防暴警守出入口 居民遷度假村饒館

他表示，昨晚未能逐一視察該廈07編號單位的糞渠及排氣管，最安全做法是立即撤離全座居於07單位的住戶，轉到檢疫中心居住數天，待確認排氣管正常才能回家；若有住戶出現發燒、咳嗽及腹瀉等病徵，要入院隔離治療。

大批身穿全副防護裝備的人員深夜到場，屋邨一帶氣氛頓變緊張。多輛旅遊巴先後駛至，準備緊急疏散住客，大批防暴警及軍裝警到場戒備，並把守康美樓出入口。受影響居民入住麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村、北潭涌度假營以及饒宗頤文化館。

民建聯葵青區議員梁嘉銘向本報表示，袁國勇及衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨晚到場視察，包括視察樓宇水渠等設施；居於涉事「07」單位號碼的30多戶、約100人需緊急疏散。

昨確診患者曾到澳門

兒媳現病徵送瑪嘉烈 丈夫孫兒隔離

昨確診的62歲女子於2月3日咳嗽，同日、5日及7日曾向私家醫生求診，前日入住瑪嘉烈醫院。患者於1月18至19日曾到澳門，同住兒子及媳婦出現病徵，會送往瑪嘉烈；丈夫及孫兒沒病徵，將送隔離營。衛生防護中心呼籲曾於9日下午約2時由寓所接載患者到醫院的司機致電聯絡。

同廈首宗涉瞞報曾到內地 多街市家中活動

康美樓上月被確診的75歲男住戶，是本港第12宗個案，屬首宗「可能本地個案」。該男子於1月22日出現咳嗽及呼吸困難，24日到瑪嘉烈醫院求診並入院，14日潛伏期內曾到順德和澳門，但就診初期涉嫌隱瞞曾訪廣東順德的旅遊史，最終在內科病房留醫7天，至1月30日被發現確診後才如實上報。

衛生防護中心曾表示，該男住戶的活動範圍主要是在青衣長康邨家中或到附近街市買菜，其間曾與親友吃過兩餐團年飯，但親友未曾到過湖北省。

長康邨康美樓屬Y2型公屋設計，1986年建成，樓高35層，每層24伙。

2003年3月底，大批淘大花園居民感染SARS，成為當年疫潮中最嚴重「疫廈」，共有329人感染，42人死亡。事後發現是與U形渠設計有關，懷疑有患者糞便中的病毒，經污水渠傳到其他住戶。

此外，據了解，將軍澳醫院昨新增一宗初步確診個案，患者為72歲男子。

（武漢肺炎）

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