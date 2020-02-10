老人院減探訪時間 視像機械人助家人相見

百歲婆婆試用興奮：乜咁先進

102歲的梁雪英婆婆兩年前入住護老院，女兒黃女士幾乎每日帶母親愛吃的飯菜到院舍探望，她近日應院舍邀請，試用機械人與母親視像通話，梁婆婆體驗後感興奮，笑言「乜咁先進啊」，又認為通話影像清晰。黃女士擔心，若疫情進一步爆發，未能親身到院舍探訪，「老人家見唔到自己會唔安樂」，現時家人可透過視像通話，直接知道母親的狀况，「視像都好有親切感，我哋又安心，知道老人家面色好唔好」，日後亦方便母親與其他家人聯絡。她說家人只需在手機安裝應用程式，輸入個人資料後便可視像通話。

原方便外地家屬 每部2萬元

引入「temi」視像機械人的西環德安護老之家，母公司克思集團主席王嘉昌表示，機械人原本是為了方便身處外地的家人與院友聯繫才購入，詎料遇上肺炎肆虐，院舍的探訪時間由每日11小時大幅縮減至3小時，相信機械人能便利未能親身到訪的家人。每部機械人價錢約2萬元，集團共購入5部供旗下院舍使用，如反應良好會增購。

除了一對一視像通話，機械人可感應用家位置，並隨着用家移動，甚至進入院友房間，供臥牀的長者使用。機械人亦可按照用家指令播放歌曲，集團董事及營運總監陳家榮說，院舍會利用機械人，在職員協助下讀報紙給長者聽，希望吸引更多長者及家屬使用。

明報記者 黃詩雅

（武漢肺炎）