憂學生停課情緒健康 港大平台冀親子connect

2003年SARS一役，香港上了一堂防疫課，港大防止自殺研究中心總監葉兆輝說，當年全港專注防疫，忽略了市民因日常生活被打亂，而對他們情緒及精神健康造成的影響。到這次新型肺炎疫情，政府早前關閉所有文康設施，停課學生被迫留在家中，使他們感沉悶及沮喪。

網上直播教親子瑜伽

「提供打機以外選擇」

中心與「分享媽」合作，即日起至月底逢平日在社交平台做直播節目，讓家長與子女收看，當中有校長與觀眾對話，亦有導師教授親子瑜伽，希望家庭有更多親子時間，令這場疫情的危機，變成拉近家人關係的契機。學生喜歡上網消磨時間，平台希望其內容可為他們提供打機以外的選擇。除了網上直播，平台亦邀請鮮魚行學校前校長梁紀昌、歌手陳美齡等人撰寫專欄文章，分享其生活。

全港停課，有學校推展網上學習，學生須在家上課及完成作業。「分享媽」創辦人鄧明儀說，有家長向她反映，有學校一日內向學生發一個月份量的功課，而家長本身改為在家工作，加上要照顧子女起居飲食及教他們做功課，令家長比停課前更忙碌，所以她強調，平台發放的都是非學術性內容，讓家長和學生「唞啖氣」。

（武漢肺炎）