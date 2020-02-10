教局：少數學生仍留內地 籲盡快回港

鳳溪創新小學一半跨境生

兩童回鄉未返家

上水的鳳溪創新小學校長李淑賢稱，有個位數字的本地生因外遊未及在上周一（3日）返港，已提醒他們雖延長停課，都應盡快回港，並在港自我隔離14天。該校一半學生屬居內地的跨境生，她稱，據知有兩人回鄉後，因交通問題未返回深圳家中，兩人都不在湖北。李淑賢稱，學校一直採用電子教學，學生可在家用電子書自學，已提醒學生適當預習，復課後可更快追進度。

校長：跨境生港有住所 寧留內地

屯門的世界龍岡學校劉德容紀念小學上周蒐集全校學生情况，有約13%學生未能聯絡，主要屬居內地的跨境生，校方以長途電話、微信群組等聯繫，會再跟進。校長陳進華稱，部分跨境生在香港亦有住所，但少數人選擇留在內地，校方上周已再三提醒他們盡快返港，「他們在內地可能未必接收到太多資訊，不太知道返港要隔離14日，又覺得在內地注意安全便可」；亦有居深圳跨境生趁新年返家鄉安徽，仍未返深圳。

（武漢肺炎）