停課疫情夾擊 黃埔40補習社多關門 有中心學生剩一成 現代教育課堂全停

首宗確診死者居黃埔 輔導中心：沒可能有新學生

新型冠狀病毒早前首現死亡個案，死者生前居住的黃埔花園，教育機構林立。本報記者上周早上時間在附近觀察，大部分均鎖上門沒有營業；小部分仍開放，有職員於接待處當值，未見學生上課。有課後功課輔導中心門外張貼告示稱，若學生未能上課，可於3個月內補上，課堂師生比例將改為最多1比2。該中心負責人謝先生稱中心上周才開業，因停課及疫情影響，料比預期少八成學生，「基本上沒可能有新學生」。另一所英語學習中心職員歐小姐表示，2月學生人數只剩一成，家長近日紛紛致電表示本月子女不會上課，直至疫情稍退。

家長帶習作親子露營：學業仍需前行

住在黃埔花園的家長高太說，仍會讓兩名就讀小學的女兒上樂器班，琴行職員會讓學生及家長填寫問卷了解健康狀况，而上課人數十分少，故不太擔心。她又說，停課期間會幫女兒溫習及預習，並與女兒「趁人少」出外走走，日前更帶同小量自行設計的習作與女兒上山露營，認為現雖停課，「academic（學業）仍需向前行」。

全港學校停課，大型補習社同受影響。現代教育傳訊部負責人曾穎茵說，補習社停課期間安排學生上網觀看課堂片段。課程原分為「Live班」（真人授課）及「Video班」（收看視像），前者學費較高。曾穎茵說，若「Live班」學生申請退款，可獲退回與「Video班」的差價，但要求退款的學生很少。她又說，停課延誤上課進度，學生要先追回之前課堂，延遲繳交下期學費，加上去年反修例示威，令學生人數減少，公司生意受一定程度影響。

另一大型補習社遵理教育在社交網站表示，暫停全線分校課堂至下月1日，會上載教材及課堂片段上網；英皇教育在網頁表示，全線補習班暫時停課至本周五（14日）。

明報記者 蕭愷情 黃焯謙

（武漢肺炎）