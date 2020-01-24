將軍澳衝突拘119人 包括5區議員

警方前日晚上的清場行動中，曾衝入尚德邨及廣明苑搜捕，其間有警員上前用盾撞開一電視台記者手持的攝錄機，其他警員見狀拉走該警員，其後警方再度衝入屋苑時，防暴警不斷以警棍推撞在場記者，其間曾發射催淚彈擊中西貢區議員李嘉睿一名助理腹部，及以胡椒噴霧噴向在場記者，至昨日（9日）凌晨3時許才離去。

最小13歲 兩記者被捕

警方指出，前晚約10時起有示威者在尚德邨一帶非法集結，當中有示威者用大量卡板、單車、雪糕筒等雜物堵路，阻塞交通，亦有示威者以磚塊破壞交通燈。警方多次警告無效，遂採取驅散及拘捕行動，拘捕96男23女，介乎13至48歲，涉嫌非法集結等罪行。案件交由將軍澳警區反三合會行動組及東九龍總區重案組跟進。

議員稱警非禮

城大媒體批濫捕

衝突中有5名西貢區議員被捕，包括西貢區議會主席鍾錦麟、區議員蔡明禧、馮君安、陳緯烈及王卓雅，其中王卓雅於衝突期間報稱被警員抓胸非禮。另有一名《癲狗日報》及一名城大城市廣播學生記者被捕。

警方指出，行動中拘捕一名24歲本地男子涉嫌盜竊，並在他身上檢獲一張懷疑不屬於他的八達通卡，據悉他為城大城市廣播學生記者。城市廣播署理會長葉嘉渝發聲明，表示一名學生記者採訪期間，佩戴記者證於當眼處及穿著反光衣，但遭警方以盜竊罪拘捕，強烈譴責警方濫捕，並促請警方盡快釋放城大記者。

警方又稱，行動中一名23歲本地男子進入警方封鎖線，警員發出口頭警告，該男子不合作，涉嫌阻礙警務人員執行職務被捕，據悉他為《癲狗日報》記者。《癲狗日報》發聲明稱，所屬一名記者採訪期間遭多名警員多次喝罵，他受驚轉身急步離開，即遭多名警員按地拘捕。

（武漢肺炎）