3區抗議檢疫中心 一男遭警破頭 政府：駿洋邨提供數百單位

警駿洋邨舉椒 拘一女

食物及衛生局副局長徐德義昨與沙田區議員會面4小時，討論火炭駿洋邨作檢疫中心的安排。會後徐與其他官員離開時，被大批市民包圍，需由防暴警護送上車離開。火炭居民及區議員其後在山尾街遊樂場舉行集會，有區議員稱今天會召開特別會議，促請政府公布駿洋邨作檢疫中心的時間表及單位數目。大批市民其後遊行至駿洋邨外，防暴警一度舉起藍旗警告，又舉起胡椒噴霧指向市民，並拘捕一名女子。

政府：盡量避用近民居單位

政府晚上透過facebook「添馬台」宣布，駿洋邨位處工業區，是檢疫中心合適選址，可即時提供數百個單位，會盡量避免使用坐向與現有民居較近的單位，又計劃下周使用饒宗頤文化館作檢疫中心，增設53個單位。

西貢拘一男 截查3議員

政府又說，現時3個檢疫中心共提供97個單位，截至昨早已使用86個，使用率接近飽和，正為現有檢疫中心和西貢戶外康樂中心加建單位，第一批約100個單位3月中落成。

另外，下午1時許，數十名居民在西貢天后廟外集合，抗議西貢戶外康樂中心被用作檢疫中心，警方舉起黃旗警告，人群未有理會，在區內繼續遊行，其間有防暴警員進入附近翠塘花園搜查，數名防暴警以警棍多次毆打一名男子頭部，男子被打至頭破血流倒地、救護員為他治理，防暴警又一度以口罩為他止血。警方其後在屋苑拘捕一名男子，並截查多人，包括3名西貢區議員，其後放人。

下午2時許大埔天后宮風水廣場亦有抗議在區內設立指定診所，其後有人在廣福道有人以離物堵路，防暴警到場清走路障。入夜後防暴警又在大埔廣場一帶截查市民。

（武漢肺炎）