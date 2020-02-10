何栢良倡新肺炎列僱傭補償

倘效SARS框架 可即落實

何栢良昨表示，2003年因SARS最初並未被列入職業病，受感染醫護人員所獲賠償多是恩恤性質而非法例保障，冀今次能堵塞漏洞。

立法會2004年文件提出將SARS及甲型禽流感列入《僱員補償條例》職業病附表，當年文件指出，訂明職業病列表的目的，是為免卻僱員要證明自己是因從事受僱工作性質導致患病，從而加快申索補償程序。當中，附表將醫療及護理界僱員、醫療研究工作者、驗屍及殯儀服務等職業，列入感染SARS的相關職業。何栢良稱可參考上述框架，馬上落實。

醫學界陳沛然相信爭議不大，是精神上、實際上的支持，但亦說「無人想要這補償，因為要染病、有傷亡，才會令條例生效，不會有人希望拿到賠償」。衛生服務界李國麟稱看不到條例有爭議，但強調應做好實質保障前線的措施，現階段談職業病補償未能令醫護安心。

建制派陳凱欣亦相信爭議不大，並指政府應主動推行措施，「如不做，反而會集體譴責（政府）」。她認為，下一步或需參考SARS做法，包括設基金協助康復但有後遺症的病患等。

議員料無爭議 勞界倡擴行業

2004年時在立法會擔任將SARS列入《條例》職業病附表的小組委員會主席、職工盟秘書長李卓人稱，職工盟完全支持何栢良的倡議。至於若將武漢肺炎列入《條例》職業病附表，他強調必須有追溯，令已染病者亦可受保障，亦冀擴闊行業範圍至酒店、航空、運輸業界等，「愈闊愈好」。

勞工界立法會議員陸頌雄稱何的建議增加勞工保障，勞工界會支持。他冀可擴闊至酒店、運輸業，並稱應就將什麼行業列入附表廣泛諮詢勞工界，但亦說縱使今屆立法最好，惟若要諮詢「未必急得來」。

（武漢肺炎）