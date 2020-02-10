粵港死者同患糖尿 學者：染疫高危 稱按往例感染病毒風險高3倍

指按新研究 糖尿染疫比率較高

本港首宗確診死亡個案患糖尿病，他上月底入院後情况一直穩定，至本月4日病情突然惡化，最終不治。

陳重娥表示，本港和內地均有約10%人口患有糖尿病，而根據兩份內地早前發表的研究，武漢市確診新型冠狀病毒的患者當中，有一至兩成患有糖尿病，較人口當中患糖尿病的整體比例高，顯示糖尿病患者是感染此次新型冠狀病毒的高危人士。

陳重娥說，目前關於新型冠狀病毒確診者的資料仍較少，難以計算糖尿病患者感染新冠狀病毒的機率較沒糖尿病者高出多少，但根據以往的經驗，糖尿病患者感染各類細菌或病毒的機率，較沒糖尿病的人高出2至3倍。

她解釋，糖尿病患者的器官長期處於高糖環境下，機能較沒糖尿病的同齡人衰老多達10年，免疫力亦較低；且一旦感染病毒，人體需更多能量抵抗病毒，血糖會進一步升高，導致其他病毒及細菌更肆虐，容易出現其他感染，包括心臟、血管和腎臟等。

SARS數據：糖尿者死亡率高一倍

至於糖尿病患者感染新型冠狀病毒後，死亡率會否較其他人高，陳重娥說，現時未有針對糖尿病患者的死亡率分析，但根據內地數據，死亡個案當中七成半原本已有其他長期病患，包括糖尿病、心血管疾病等。

她又說，根據當年SARS的研究，糖尿病患者感染SARS後的死亡率超過兩成，較SARS患者整體死亡率高出超過一倍，雖然未有數據顯示糖尿病患者感染今次新型冠狀病毒的死亡率為多少，但相信他們仍是高危人士。

籲近期特別注意血糖

陳重娥建議，糖尿病患者除注意個人衛生、盡量留在家中，亦要在近期特別留意控制血糖，包括要多吃水果及蔬菜，雖然近期部分康體設施已關閉，患者仍要經常在家中或到空曠地方運動。

明報記者

（武漢肺炎）