冒警訛稱跟進檢疫 兩漢盜酒店客1萬元

29歲姓黃內地女子入住深水埗大南街156至158號泛達太子酒店，昨凌晨約2時，兩名自稱「便衣警」男子叩門搜查，訛稱「跟進武漢肺炎強制檢疫情况」而進入房間，逗留短時間後離去。1小時後事主發現手袋內約1萬元現金不翼而飛，致電友人商討後決定報警。

警：檢疫警員穿制服戴證

警方到場調查，將案件列作盜竊及冒充警務人員，交由深水埗警區刑事調查隊第2隊跟進，正追緝兩名高約1.7米、案發時戴口罩及分別身穿灰色與黑色上衣的男子。

警方昨在facebook稱，留意到有不法分子利用疫情行騙，會採情報主導行動阻止，又澄清協助衛生署作突擊檢查時，上門警員會穿制服，而隨行便衣警亦會佩戴委任證以作識別。

本報向衛生署查詢，遇劫的內地女子是否真的是被強制檢疫的旅客，至截稿前未有回應。

今次是4個月內第三宗假冒警員騙案。元旦傍晚，63歲黃姓男子途經屯門警署附近時，遭兩名自稱「便衣警」男子截查身分證，其中一人身材健壯，地點又鄰近警署，黃男不虞有詐，被搶去裝有21萬元現金的紙袋逃去。去年10月25日凌晨，一名男子在沙田麗豪酒店向29歲內地女住客自稱是「警務人員」，事主按指示讓男子檢查財物，其後發現約3萬元現金及一隻價值約1.3萬元的手鐲不翼而飛。

（武漢肺炎）