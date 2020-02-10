林正財：懲署新增口罩機 10日內投產

800義工上周五已加入

林正財早前透露，有公司捐出兩部口罩自動生產機器放在懲教署，料一日可生產30萬個口罩。他昨出席電台節目時表示，期望首部口罩自動生產機器可於10日內在懲教署投產，他亦建議政府公布懲教署口罩供應的數據及流向，讓市民安心，而懲教署生產的口罩應盡量分配給醫管局及弱勢社群。

政府昨晚在社交網站稱，懲教署已招募逾800名休班及退休懲教人員擔任義工，上周五起已加入生產口罩行列，預計署方工廠生產的口罩數量，在目前分三更、24小時運作下，可逐漸提升產量，由每月180萬個增至250萬個。

鍾國斌：政府從未就產罩聯絡

商界方面，特首林鄭月娥曾表示已全部聯絡過有意在港設口罩生產線的商人，不過，已宣布會生產可重用布口罩的自由黨黨魁鍾國斌表示，政府從未跟他們聯絡過，對特首之言感到「匪夷所思」。他強調生產口罩的事一直都是自己安排，不足10日已獲業界熱烈反應，在多處覓得工場位置，初步有70名工人生產，預料可於下周完成測試。

另一行會成員、經民聯林健鋒亦透露，正物色適合地方裝置製作口罩機器，冀4至5周內可完成，初步估計每日可生產10萬個口罩，將優先供應醫管局及弱勢社群。他又批評有商戶以過千元出售一盒口罩，認為若口罩持續短缺，政府應果斷立法控制口罩價格。

（武漢肺炎）