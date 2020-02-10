「政府不封關 岸上更危險」 乘客下船即戴口罩

有客不夠藥 「不解要困多天」

乘客林先生批評政府無能，郵輪抵港首日衛生署人員已登船為乘客量度體溫，結果所有人都沒發燒，「唔知點解要困我哋幾多日」，又稱衛生署前日（周六）才決定為1800多名船員做快速測試，需時等候結果，以致乘客滯留船上。他透露自己有糖尿病，由於旅程原定為4日，他只帶了5日藥，其間有家人帶藥給他，但難以每日做到，至昨已停藥兩天，幸好身體未有不適。

乘客陳小姐表示，滯留期間不少設施均沒開放，由於太多人聚集在餐廳，她遂留在房內，未有外出用膳，但稱船上衛生不錯，每日均有員工執拾房間。

批檢疫不透明 讚船衛生佳

乘客周小姐則批評政府處理檢疫不透明，乘客在船上不知要隔離多久，至昨午聽到廣播才得知可登岸。她說船上衛生環境好，加上無內地乘客，確診患者是在上一個航程登船，故不擔心會受到感染。她與多名乘客受訪時均形容船上較安全，有乘客更表示不介意再隔離數天，批評政府一日不封關，難完全切斷病源。

有乘客更稱登岸後「好驚」，即時戴口罩及眼罩，以免受感染。

（武漢肺炎）