「政府不封關 岸上更危險」 乘客下船即戴口罩

【明報專訊】滯留啟德郵輪碼頭第5天，世界夢號昨午廣播指出，船上所有船員已完成檢測，全部呈陰性，船上乘客聽到廣播均十分雀躍，有乘客向岸上市民揮手及高喊「拜拜」，又自拍留念。傍晚5時半左右，部分乘客魚貫離開碼頭，不少乘客均讚賞船上「食好住好」，但亦有人批評政府發放資訊透明度不足，「唔知自己幾時可以落船」，不過更多乘客稱岸上更危險，原因是政府不肯封關，擔心隱形病人在社區播毒。
有客不夠藥 「不解要困多天」
乘客林先生批評政府無能，郵輪抵港首日衛生署人員已登船為乘客量度體溫，結果所有人都沒發燒，「唔知點解要困我哋幾多日」，又稱衛生署前日（周六）才決定為1800多名船員做快速測試，需時等候結果，以致乘客滯留船上。他透露自己有糖尿病，由於旅程原定為4日，他只帶了5日藥，其間有家人帶藥給他，但難以每日做到，至昨已停藥兩天，幸好身體未有不適。
乘客陳小姐表示，滯留期間不少設施均沒開放，由於太多人聚集在餐廳，她遂留在房內，未有外出用膳，但稱船上衛生不錯，每日均有員工執拾房間。
批檢疫不透明 讚船衛生佳
乘客周小姐則批評政府處理檢疫不透明，乘客在船上不知要隔離多久，至昨午聽到廣播才得知可登岸。她說船上衛生環境好，加上無內地乘客，確診患者是在上一個航程登船，故不擔心會受到感染。她與多名乘客受訪時均形容船上較安全，有乘客更表示不介意再隔離數天，批評政府一日不封關，難完全切斷病源。
有乘客更稱登岸後「好驚」，即時戴口罩及眼罩，以免受感染。
（武漢肺炎）
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