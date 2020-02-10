船員檢疫全陰性 3600人毋須再隔離 滯逾4天 世界夢號乘客可回家

世界夢號於上周三（5日）抵港，部分員工及乘客出現發燒或上呼吸道感染徵狀，經測試呈陰性反應。直至前日（周六），衛生防護中心再決定為1800多名船員做快速測試，原本預計明日完成，惟政府昨午宣布已完成所有測試，所有樣本呈陰性反應，衛生署港口衛生科已完成對世界夢號的檢疫程序，所有船上的人可登岸。

批政府資訊亂 只首日量體溫

滯留船上多天的乘客，昨傍晚陸續登岸離開，不少乘客形容船上較岸上更安全，原因是政府不封關。有乘客表示，在船上滯留期間，政府發放資訊混亂，衛生署在郵輪泊岸後首日已為乘客量體溫，之後無再做任何測試，但不知會被困多久（見另稿）。

對於測試時間較原定快兩日，港口衛生科總港口衛生主任梁耀康昨解釋，在船員配合下，前日已在船上蒐集所有船員的樣本，衛生防護中心公共衛生化驗服務處亦派出大量人手處理，過程順利，加快了檢疫程序，加上大部分人都無病徵，只需做一次測試，故提早完成。

落船206人「未有最新情况」

至於曾與8名確診患者同船、於上月24日在香港落船的206人，梁耀康表示正追蹤相關人士及接觸者，暫時未有最新情况。

世界夢號所屬的星夢郵輪市場部副總裁葉靜文表示，昨預備了50多輛旅遊巴，接載郵輪乘客前往港九各區，並會為船上持外國護照的100多名旅客安排酒店住宿，但未有透露旅遊巴落客地點。

郵輪暫停營運 稱未計損失

被問及船公司有否估計事件帶來的損失，葉靜文說公司沒刻意計算成本，近日目標是希望配合政府檢疫工作。她強調世界夢號衛生情况非常理想，惟事件「突如其來」，故會暫停郵輪在香港運營，直至另行通知。世界夢號昨晚仍停泊啟德郵輪碼頭。

政府共收130求助

九龍城民政事務專員郭偉勳指出，18區民政事務處日前設立37條24小時熱線，為船上乘客提供協助，截至昨午2時，共收到約130個求助個案，包括提供藥物、物資上船及膳食問題，並轉交部門跟進。

旅遊事務副專員蔡敏儀感謝乘客、船員及郵輪公司諒解，郵輪公司的全力配合，以及前線及檢測人員支援。

世界夢號上周日（2日）在香港出發往台灣基隆與高雄，其間獲中國政府通知，3名確診新型冠狀病毒患者曾於1月19至24日乘搭該郵輪由南沙至越南航次，台灣上周二（4日）以安全為由拒絕郵輪上旅客及船員在高雄登岸，郵輪翌日抵達啟德郵輪碼頭，直至昨日完成檢疫，船員及乘客在船上滯留了逾4天。

明報記者

（武漢肺炎）