專家：非蒸氣傳毒 人多聚餐增風險

霧化醫療程序 插喉抽痰高危

許樹昌解釋，人體噴出的飛沫體積可大至10微米，而插喉、抽痰或氣管鏡等「霧化」過程，會將飛沫中的水分抽走，形成小至5微米的「飛沫核」，病原體依附在上面，在空氣中飄浮，人體吸入後便會受感染。許強調，病毒不經火鍋蒸氣傳播，「粒子沾上水氣會變重向下沉」，而飛沫則可在1至1.8米社交範圍傳播，「一般人用餐不會載口罩，火鍋進食時間長，大家頻密對話接觸，如當中有一人染疫，其他人經飛沫受感染的風險也大增」。

許樹昌又提醒，如糞便帶有病毒，當冲廁時水力大，病毒粒子能向上噴，沾染人體也可造成傳播；2003年SARS期間在淘大花園出現的「氣霧傳播」，則因U形去水渠乾涸，致隔氣失效，令含病毒的水霧化，再經抽氣扇「吹起」病毒傳開，因此市民應定期在去水渠倒水。

醫生：不排除小飛沫隨氣流散播

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，一般打噴嚏或咳嗽時噴出的飛沫體積較大，但也不能排除有小飛沫（即體積10微米以下）噴出，而吃火鍋時冷熱空氣產生對流，加快氣流循環，也可能令小飛沫在空氣飄浮而散播，他建議市民應減少外出聚餐。

（武漢肺炎）