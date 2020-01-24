海底撈不見長龍 輝哥火鍋：市道差過SARS

呼吸系統科專家許樹昌稱，「氣溶膠傳播」只會在高危臨牀範圍的特定情况產生，如替患者插喉、抽痰或氣管鏡檢查等需霧化的醫療程序；而日常生活中打邊爐或焗桑拿等，導致空氣傳播的風險低，但提醒市民應少去人多聚集地方（見另稿）。

稱接受全港停工數日控疫

九龍城「輝哥火鍋」創辦人游志輝接受本報訪問時稱，去年半年反修例風波影響有限，「客人頂多是早些走，但未至於不出門」，惟今次疫情影響則令客量大跌七八成。經歷過2003年SARS的游志輝說，如今市道更嚴峻「或捱不過」，因社會陷入恐慌「搶口罩、廁紙」，「市民無口罩不敢出街，食肆怎有生意？」

對有市民擔心吃火鍋後染疫，游志輝形容消息重挫業界，只有勤加消毒挽回食客信心，但如生意再轉差也會考慮暫時停業。游批評政府經SARS一役仍無汲取教訓，沒有及早全面「封關」堵截病毒源頭，他說事到如今「長痛不如短痛」，只要可阻止病毒蔓延，稱即使政府要求全港停工停市數日，阻病毒傳播，他也接受。

有食客不憂染疫 酒家停供火鍋

內地連鎖火鍋店「海底撈」2017年在本港開業，現共3間分店，記者昨午2時半到其旺角分店觀察，其中2樓舖面不大，但未有坐滿，現場所見，顧客入店前需先量體溫，以確保沒有發燒。有在場用餐的情侶認為，該店衛生環境及抽風系統理想，加上間隔較疏落，不擔心有飛沫傳播風險。

另外，記者昨晚以顧客身分致電富臨集團位於柴灣的火鍋酒家，職員稱即日起停止火鍋供應，但未有解釋原因；有傳媒引述集團發言人表示，為降低疫症傳播風險，集團旗下餐館即日起暫停火鍋供應，並每日加強清潔。記者昨晚在連鎖店大家樂，仍看到有食客購買火鍋進食。

（武漢肺炎）