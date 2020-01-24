918人家居檢疫 食衛局：暫未發現違令

機場深圳灣大橋 入境者跌七成

據入境處數字，本月8日有23399人經機場、深圳灣口岸及港珠澳大橋入境本港，較實施新措施前一日的95982人減少75.6%。內地旅客入境人數由本月7日的12746人減少至前日995人，下跌92.2%，其中最多內地客經機場入境，共943人，其餘9人及43人分別經港珠澳大橋或深圳灣口岸入境。同日有18823名香港居民入境，較前一日跌75.5%。

政府昨晚公布，至昨晚上7時須接受強制檢疫者共918人，包括814名香港居民及104名非香港居民。鄭鍾偉強調接受檢疫者需自律，政府不一定要待他們屢違反檢疫令才執法，執法時亦考慮他們是否刻意違反。他說除部分無手機的旅客及長者，已取得所有接受檢疫者手機定位資料，暫未發現有人違反檢疫令。

（武漢肺炎）