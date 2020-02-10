公院非緊急服務未來4周將大減 小腸氣靜脈曲張手術非急症檢查

籲曾赴內地者勿到專科覆診

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨日提醒，前往公立醫院專科門診覆診的病人，若於過去14日曾赴內地或發燒，勿到專科門診覆診，應盡量向家庭醫生求醫，或到普通科門診或急症室求醫。他指出，相關病人應致電專科門診更改覆診日期，若缺乏藥物，可要求覆配藥物，並着他們的家人或朋友代取藥物。

向醫生瞞報屬違法 未涵護士

劉家獻：急症室可查外遊史

接連有人到醫院求診時涉隱瞞外遊史等資料，前日起生效的《預防及控制疾病（披露資料）規例》，列明任何人若向醫生提供虛假或具誤導資料，即屬違法。

劉家獻表示，醫生可要求求診者提供與公共衛生有關的資料，包括外遊紀錄，如求診者提供虛假或誤導資料，違者最高可罰款1萬元及監禁6個月。不過，有意見質疑，條例只涵蓋醫生，不包括護士或分流站職員。被問到若求診者向護士或分流站職員隱瞞相關資料會否違法，劉家獻沒正面回應，僅表示現時公院急症室與入境處合作，已可在系統查核香港居民過去30日的外遊紀錄。他呼籲病人合作，誠實地向醫護人員提供資料。

瑞德西韋武漢臨牀研究

醫局：會檢視新藥是否適用

此外，美國加州生物藥物公司「吉利德科學」（Gilead Sciences）研製的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），將在武漢做臨牀研究，測試能否用作治療新型冠狀病毒患者。被問到危殆患者有否機會使用此新藥物，劉家獻表示，目前本港主要使用3種抗病毒的藥物予患者，專家會檢視及研究新藥是否適用於病人，會基於實證及科學根據去考慮。

明報記者

（武漢肺炎）