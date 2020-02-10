檢測現假陰性 內地專家倡病癒者隔離14天

據內地傳媒《第一財經》報道，北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科主任高佔成昨表示，任何病毒的核酸檢測結果，都不可能是百分百陽性，新冠狀病毒驗出假陰性「在所難免」。高佔成指出，檢測結果會受「患者本身病情輕重程度、疾病發展的不同階段、取樣採樣的方法和實驗室自身檢測條件」影響。

至於如何判斷出院患者是否真痊癒，《武漢晚報》引述中山大學附屬第三醫院呼吸專科副主任周宇麒表示，現時按照國家衛健委要求，患者不僅要連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性，臨牀症狀明顯好轉，且CT造影顯示確實沒有炎症，才可解除隔離出院。

周宇麒強調，為安全起見，目前醫院通常建議出院患者繼續隔離14天，觀察體溫體感變化；醫生亦要追蹤隨訪，確保隔離期內不出現反覆。

中央專家料康復6月內免疫

中央指導組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉接受央視訪問時也表示，當年對痊癒出院的SARS病人，也建議自行居家隔離一到兩周。他說，SARS病毒和新冠狀病毒85%同源，由此判斷新冠狀病毒肺炎痊癒病患也至少在6個月有抗體，不會再染疫。

（武漢肺炎）