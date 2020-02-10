張竹君：隔離追蹤或難阻病毒 憂風土化

張竹君表示，不少患者病徵輕微，與流感相似，患者未必求醫，且不少沒外遊或接觸確診者紀錄，變得難以隔離或追蹤個案或其緊密接觸者，「目前的政策未必好有效阻止社區蔓延」。她呼籲市民若有呼吸道感染病徵，宜減少外出，盡快求醫。

稱不少患者病徵輕微

難隔離追蹤緊密接觸者

被問到是否出現社區爆發，張竹君形容是有「社區蔓延」，並說若很多人是沒病徵或病徵輕微、但同時會傳播病毒，「根本不是說有什麼可阻止到疫情蔓延」，目前盡量找出患者，將他們與其緊密接觸者隔離，以拖慢疫情蔓延。

至於14日內曾赴內地者入境本港要強制家居檢疫等現有措施，能否拖慢疫情蔓延，張竹君說，希望所有減低人流或減少市民聚集的措施都可拖慢疫情蔓延，但以往未曾有如此嚴厲措施，稍後才會知其效果。被問到病毒會否落地生根成為風土病，她說若本地感染個案愈來愈多，病毒有可能「風土化」。

對於若疑似患者無外遊紀錄，是否不會為他們做新型冠狀病毒測試，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，早前已實施「加強化驗室監測」，入院的肺炎患者不論有否外遊紀錄或曾否接觸確診者，都要接受測試。

至於會否對呈流感徵狀的患者同時做新型冠狀病毒測試，劉家獻說現時有很多流感病人，專家會視乎疫情進展等因素及準則決定。張竹君說現時一天做800多個新型冠狀病毒測試，一周達5600個，認為醫管局已非常警覺。

專家批政府無及早封關

感染及傳染病專科醫生曾祈殷批評，港府不聽從專家及社會的意見，及早採取果斷的封關措施及控制內地入境人流，錯過防疫黃金時機，由整個社會承受「惡果」。

被問到社區蔓延的源頭是否政府無封關，張竹君無正面回應，稱這些嚴厲措施能否一定阻止社區蔓延，要視乎如何實施；又稱新加坡即使離中國較遠，亦有很多確診個案。

（武漢肺炎）