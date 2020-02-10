涉事工廈Party Room停業 員工自行隔離

稱已通知1．26後訪客 衛署派員採樣

Lento Party Room的聲明提到，在同事14天自我隔離完畢、並一切安好後，將安排外判消毒服務，以相等於醫院手術室消毒規格的標準，在店內全面消毒，及後亦會徹底清潔。

Lento Party Room位於觀塘永興工業大廈，該店門面沒有招牌，工廈樓下亦無水牌，其社交網站亦沒列出詳細地址。3名衛生防護中心人員昨午穿上保護衣，進入店內採集樣本，用棉花棒輕抹單位外門鈴等地方，逗留約1.5小時後離開。店內職員表示，衛生防護中心人員是採取樣本，無回應傳媒其他提問。

在對面舖經營的何先生表示，過去曾有不少人到上址，又稱看新聞才知悉對面有確診個案，對此感擔心。據Lento Party Room的網上介紹，該店最多可容納60人，並可提供天台燒烤、打邊爐用具等，但顧客要自攜食物，場內亦有卡拉OK等設備。

（武漢肺炎）