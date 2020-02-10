與內地親友打邊爐 一家19人9染疫 單日確診新高 衛署：不排除「本地家族爆發」

三代人聚會半數確診 1人初步確診

未確認涉氣霧否 籲用公筷減飯敘

衛生署昨表示未能確認家庭爆發與打邊爐產生氣霧傳播（aerosol）是否相關，或是否由內地親友傳播。該署呼籲市民減少飯敘、使用公筷；有專家相信事件與近距離接觸，出現飛沫或接觸傳播有關。

本港昨新增10宗確診，累計至36宗，涉及的家庭群組由6個增至9個。衛生防護中心表示，新增染病的家族於年初二（1月26日）到觀塘永興工業大廈4樓Lento Party Room出席家庭聚會，19人於上址室外平台打邊爐及燒烤，歷時3小時。

居灣仔24歲男先確診 病發9天入院

其中最先確診的24歲男子過往健康良好，居於灣仔駱克道356至362號鴻福大廈，1月30日發燒及咳嗽，多次向私家醫生求診，但發燒持續，病發後9日（2月8日）到律敦治醫院求醫並入院；其68歲父親、57歲母親及91歲外婆昨亦確診。4人同住鴻福大廈。

曾發燒外婆出院 院方悉孫確診召回隔離

男子外婆於2月1日因發燒及右腿腫，曾入住東區醫院內科病房8日。據悉，外婆於前日（8日）早上出院，院方發現24歲男病人初步確診後隨即叫她返回醫院隔離。衛生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，外婆本身有長期病，亦沒有外遊紀錄，醫護懷疑她感染細菌或其他相關疾病，沒即時聯想到與武漢肺炎相關。

打邊爐家族其餘兩個家庭群組包括24歲男子的51歲三姨、25歲表姐和22歲表弟；以及男子的50歲四姨及23歲表弟，各人分別於律敦治醫院和東區醫院隔離。另有兩人出現病徵，留醫威爾斯親王醫院，據悉昨有一人初步確診。兩家庭分別居於禮頓道禮智大廈及駱克道中匯大廈。

內地親友已返粵 一人新年前微咳

張竹君表示，昨日未知涉事家庭群組的爆發病源，已知的確診或初步確診患者於1月29日至2月7日病發。1月26日聚會中兩名內地親友於24日由廣東省來港，分別於28及29日離開，並於獲悉有家人確診後在內地醫院求醫；其餘17人沒具懷疑的外遊紀錄。張竹君表示，其中一名內地親友在新年前有輕微咳嗽，沒求醫，目前已康復，肺片沒顯示肺炎；另一人則在等候化驗結果，沒出現病徵。

潛伏期沒離港 牛池灣70歲男中招

另一新增確診患者為居於牛池灣彩峰苑的70歲男子，本身有慢性病，前日入住聯合醫院隔離治療，他潛伏期內沒有離港，大部分時間留家。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷分析，打邊爐家庭出現爆發，或由廣東來港的內地親友傳入，批評港府措施滯後，錯過控疫的黃金時機。

明報記者

（武漢肺炎）

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