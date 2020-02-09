病人組織冀不懲處罷工醫護

社區組織協會幹事彭鴻昌於香港電台《星期六問責》表示，從病人權益來看，不認同罷工，但同意醫護的出發點，亦有病人認同罷工。他批評政府的態度不瞅不睬，病人安危受影響，不應只是醫護負責，冀政府及醫管局不要懲處醫護，亦盼社會盡快放下爭拗。

黃河批工會沒交代罷工後果

李國麟不排除其他行動

出席同一節目的護士管理局前成員、華員會前會長黃河認為，罷工嚴重影響病人安危，形容停止罷工是「浪子回頭」，批評工會沒向會員交代罷工後果，要求不秋後算帳是不負責任。醫學會副會長林哲玄則稱，理解醫護對處理關口問題有不滿，罷工時或有病人受影響，但感謝醫護重回崗位。

衛生服務界議員李國麟批評政府支援不足，有前線醫護稱口罩須記名取用，政府若不再堵截病毒源頭，他不排除發起其他工業行動。

病人政策連線主席、香港沙士互助會會長林志釉在港台《香港家書》批評政府後知後覺，不斷錯過遏止疫情的寶貴時機，稱不上防患未然；又稱政府多年來以人口老化作藉口，掩飾醫療服務未能與時並進的失職。對於醫護罷工，林形容情况有如某人家中泄漏煤氣引發火警，消防員要求屋主關煤氣掣才入火場救火，但屋主卻只願關上一半煤氣，並指摘消防員貪生怕死。

（武漢肺炎）