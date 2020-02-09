罷工醫護成立抗爭基金 助遭秋後算帳員工

醫院管理局員工陣線司庫張嘉祺宣布成立「武漢肺炎防疫抗爭基金」，因應僱主未能有效抵抗疫症蔓延及保障公眾健康，僱員採取集體行動，包括罷工、抗議等，引致財政及收入損失，可透過其工會申請不多於3個月薪酬，應付因而產生的法律支援、訴訟等開支。

基金信託人之一、職工盟主席吳敏兒表示，罷工後料會有「白色恐怖」和秋後算帳，而港龍航空公司空勤人員協會、巴士業職工會聯盟、「港鐵新動力」相繼表明或會發起工業行動，基金可保障參與者。

港龍工會今集會 或發動罷工

港龍航空公司空勤人員協會昨午召開特別會員大會，要求國泰港龍航空暫停往返中國內地航班、落實於航班上供應充足物資，及公開承諾不秋後算帳。工會簽署罷工宣言人數未足會員人數一半，故未即時啟動罷工，但投票通過授權工會發起工業行動，出席和獲授權共468票，有420票贊成、22票反對、25張廢票。

會否秋後算帳

楊諦岡：要看員工解釋

國泰昨回覆，知悉工會未獲足夠會員投票支持罷工行動，國泰港龍目前的航班服務運作如常，預計將不受影響。

對於會否秋後算帳，醫管局聯網服務總監楊諦岡昨出席港台《星期六問責》表示，醫管局是一個有8萬人的機構，有一定人事程序，要看個別情况「情理法兼備」，包括要看沒有上班同事的解釋。

（武漢肺炎）