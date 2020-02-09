將軍澳反肺炎診所 警驅車衝堵路人群拘示威者

悼周梓樂者與遊行會合同叫口號

晚上近8時，數十人在尚德邨停車場外聚集，各人獻花、燃點蠟燭及默哀，悼念3個月前在該處墮樓的科大學生周梓樂，同時逾百人在附近一帶遊行，抗議政府在區內設立武漢肺炎指定診所。遊行隊伍其後與停車場外聚集市民會合，繼續獻花及高叫口號。

至近10時，有黑衣人將卡板、雪糕筒、椅子、單車等雜物置於唐明街、唐駿街的十字路口堵路，未幾，兩部白色七人車突然高速衝向人群，險撞倒人，人群四散。車上約10名蒙面便衣警手持盾牌及伸縮警棍下車，追向跑走人群，並在尚德邨尚真樓對出制服數人帶走。速龍小隊及防暴警同時乘警車到場增援，阻隔拍攝拘捕過程的記者，並向在場記者、區議員及市民施放胡椒噴霧，又一度舉起藍旗警告。另一批防暴警亦衝入附近一個巴士總站，制服數人。

至約10時半，防暴警陸續上警車離開前，有市民向警車丟雜物，警方向在場市民施放至少兩枚催淚彈。一名戴着寫有「議員 監察」字眼頭盔的女子疑腹部被催淚彈擊中受傷，躺在地上接受在場急救員治理，另有一名記者手部流血送院治理。現場遺下催淚彈殼及橡膠子彈。

警方離開後，示威者重新以雜物及磚頭堵路，縱火並破壞交通燈，警方凌晨再度到場驅散，制服數人，並登上尚德邨停車場駐守。

另外，逾百名麗晶花園居民圍繞屋苑遊行，抗議政府在區內設立指定診所，至11時散去。

（武漢肺炎）