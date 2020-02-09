僱主投訴不戴口罩 外傭投訴僱主禁足

口罩昂貴 工會：外傭不能負擔

勞工處上月底呼籲外傭休息日留在家，以保障個人健康並減低病毒傳播。香港亞洲家務工工會聯會秘書Shiella Grace Estrada表示，收到多名會員投訴，稱僱主不允許她們外出、不提供口罩等。她表示外傭都不希望生病，亦明白僱主緊張，雖然勞工處不建議她們休假時外出，但一周只有這一天假期，「需要唞唞氣，這一天對於我們而言十分重要，總不能一星期每天都留在家」。她又說，目前口罩價格高昂，很多外傭都不能負擔，盼僱主提供。

僱主協會籲為外傭提供口罩

她續稱，衛生署提供多國語言的健康資訊，對外傭十分有用。她們亦有在圈子內廣傳一些清潔家居及個人衛生小貼士。有聽聞僱主要求外傭回家後馬上洗澡，她亦表示理解。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則表示，昨早收到一宗求助，稱外傭常常希望外出及不喜歡戴口罩。她說不能控制外傭不外出，如外傭休假日要匯錢、購買必需品，也是無可厚非，建議僱主「動之以情」，告知外傭注意衛生的重要，「可說，家人很想念你，希望你們健康，如果堅持到人群聚集地方，很容易會感染病」。

容馬珊兒續稱，印尼總領事館早前已要求僱主向印尼傭工提供口罩，她則認為「就算不呼籲，其實僱主都會提供的，因爲假如外傭感染，會直接傳染家庭」。她又說：「貴也要買，這樣也可和傭工建立更好的關係。」

明報記者

（武漢肺炎）