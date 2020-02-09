宣布強制隔離後 酒店訂房飈升 員工缺裝備寧放無薪假

有不願透露姓名的資深酒店老闆向本報表示，2月起全港酒店入住率跌至僅三成，不少同行要求員工放無薪假，部分尖沙嘴酒店甚至停業。他透露其擁有約1000員工的酒店集團，亦打算要求員工放無薪假，但自林鄭上周三宣布新措施，「booking立即嘭嘭聲升」，前晚酒店幾乎全滿。據他所知，全港酒店亦有類似情况，鄰近邊境如屯門、天水圍等酒店，預訂率更高。

酒店老闆：餐飲服務停 旅客出街食飯

該酒店老闆表示，據他了解，近日入住酒店的主要是內地人及香港人，當中不少是居於深圳、在港工作的港人，「今次將原本無打算回港的港人急住趕回來」。他稱「呢班（近日入住酒店者）是高危人士，令酒店變成危險地方」，稱酒店冷氣系統令空氣在不同房間內互相流動，酒店內如同密室，惟至今衛生署完全無聯絡酒店查問旅客情况或提供指引，員工亦有擔心，「有人問可唔可以唔入去執房」等。

他續說，不少酒店為減成本和避免交叉感染暫停餐飲服務，旅客「無嘢食又走出街」，批評「政府應找地方困住他們，現時卻入到社區」。

酒店工會：酒店提供口罩質素參差

香港酒店工會秘書郭小姐表示，林鄭月娥在上周三公布措施後，不少酒店預訂急升，大部分是三、四星級酒店，令很多酒店員工非常擔心，「有前線自己申請無薪假」。她表示，大部分酒店只向員工提供口罩，但口罩質素參差，部分酒店更要員工自備口罩，前線員工如前台、房務部員工分別要為住客量體溫及執房，更加擔心「自己條命有危險」。

屯門區議員潘智鍵和黃丹晴分別在facebook專頁表示，二人到訪區內的悅品度假酒店及屯門貝爾特酒店，了解會否接受須檢疫的內地人預約，他們轉述兩間酒店稱會拒絕發燒或須檢疫者入住，並為入住的客人量體溫。

（武漢肺炎）