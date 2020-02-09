世界夢號全體船員檢測病毒 議員質疑決定遲 若全陰性最快周二落船

郵輪協會禁曾到中港澳者上船

衛生防護中心港口衛生科總港口衛生主任梁耀康昨表示，截至昨午4時，35名船員及9名乘客曾出現發燒及上呼吸道感染病徵，其新型冠狀病毒測試樣本全呈陰性。不過，梁說由於部分船員可能曾與確診者有直接接觸，聽取專家意見後，決定為1800多名船員檢測。他解釋，早前確診的乘客及其密切接觸者，早在上月24日下船，與現時船上乘客完全無直接接觸，相反船上員工或有可能受感染，如船員測試結果全呈陰性，再感染現時乘客的可能會很低。

衛生署昨開始收集船員的樣本，預計2月11日全部完成測試，其間所有乘客和船員要留在船上。梁耀康表示，倘有船員檢測呈陽性，會視乎其工作性質，決定其他人須強制隔離或醫學監察。

乘客不欲逗留 大叫「返屋企」

至於曾與確診者同船、1月24日在港落船的206人，梁表示已追蹤到其中106人，其中4人感不適並送院檢測，全部結果呈陰性，但個別乘客仍未找到。星夢遊輪市場部副總裁葉靜文表示，現時船上船員沒有不適，船上有足夠食物、食水及口罩供未來數天之用。

得知要在船上多留4天，乘客劉先生表示船上氣氛極差，有乘客大叫「返屋企、返屋企」，他形容政府「擠牙膏式」發放信息，令乘客大感不安，「如果一早話要隔離14日，我們知可以如何安排」。

乘客：向衛署申藥物未有回音

劉表示與親人一行6人在船上，包括他在內的4人需長期服藥，自己一向需服用5、6種藥物，船上醫生為他診症後，給他兩種藥物，他自覺身體未見異樣。他又稱，前日與家人已填寫表格給衛生署安排藥物，但昨仍未有回音。

商務及經濟局長邱騰華昨傍晚見記者表示，衛生署已安排醫生上船講解新安排，民政事務署設立的熱線接獲50個求助。他表示，船上有179名非本地旅客，連同不同國籍船員，港府已向30國的總領事發信解釋事件。

民主黨立法會議員黃碧雲表示，政府應解釋拖延至昨日才為全船員工測試的原因，「點解唔3日前做決定？」質疑當局拖慢進度。

另外，本港80歲確診患者曾乘坐的「鑽石公主號」郵輪，繼續停泊日本橫濱港，昨再增3宗確診個案，令船上確診者增至64人；船上有200多名港人。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，陸續收到船上港人求助，部分人提出藥物需要後，仍未獲所需藥物。

明報記者

（武漢肺炎）