大橋檢疫靠申報 港人憂有人虛報澳門出發

過關港人：沒見人排「珠海/內地」

澳門人及港人14天內若無到內地，入境香港時毋須接受強制檢疫。在澳門從事裝修的港人葉先生昨日說，在港珠澳大橋下車後，須先提交健康申報表，而昨香港段入境大堂分成兩路，一邊標示「去過珠海/內地」；另一邊標示「澳門」，指示旅客按出發地循不同隊伍辦理入境手續。葉先生說，沒有看到有人循「珠海/內地」那邊入境，認為不少人都是「跟大隊」。

由澳門回港的港人陳先生表示，留意到從澳門和珠海開往香港口岸的金巴有劃分不同的落車位置。他說於入境香港時，只有健康申報表或港府職員口頭查詢過他是否或曾否到過內地，「靠人『自律』申報」，擔心有從內地回港的港人，可虛報從澳門出發，避開強制檢疫。

在城大攻讀博士的安徽人王先生昨從珠海經大橋到港。他稱，從珠海關口，只有他一人乘金巴到港，他入境香港前被多次量度體溫，獲告知須接受強制檢疫，並留下地址及電話。他表示，會按指示在報稱位於旺角的住址中隔離14天，每天量體溫，他認為強制檢疫有效防疫，屬必要措施。記者隨他返到旺角，他在藥房購買探熱針後便回到住址，全程一個半小時。

（武漢肺炎）