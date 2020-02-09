律敦治求醫者 檢測陽性待覆核

有確診者入境未揭發燒

梁耀康稱，過關時有提問檢測，每個病人病發或病徵出現時間不一，要逐個調查，例如有患者先咳嗽後發燒，或開始發燒時溫度不高，他又稱要回去看看個案的詳細資料。

九旬接觸者未赴隔離營

張竹君：不會離家 籲居民放心

另外，第21、22宗確診武漢肺炎夫婦有3名緊密接觸者包括男患者的父母及家傭，沒去隔離營，而是留在青衣灝景灣一座低層一單位家居隔離。衛生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，3人中有兩人是90多歲的老人家，二人的健康狀况特殊，需留在家用特別設施，不適合進入隔離營。

她說，隔離目的是密切接觸者不要到處走而傳染其他人，她知道同屋苑的居民或會很害怕，但3人都不可以離家，「我們有請食環署徹底清潔他們居所，他們不會出來，他們不會出來的話，就不會對居民構成風險」。她補充，目前是按每個個案情况做檢疫 ，現僅一宗特別處理個案，盼市民明白。

衝關病童檢測呈陰性

而居沙田御龍山確診者的外傭出現病徵，張竹君指外傭檢驗仍在進行，暫未有結果；而前日「衝關」到屯門醫院急症室的8歲香港男童，張表示他對新型冠狀病毒檢測呈陰性反應。消息指他對H3甲型流感和人類偏肺病毒則呈陽性反應。

另外，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨表示，基於醫管局口罩供應緊張，目前住院者每人每日獲發一個口罩，而醫院訪客包括求診及陪診者未能提供口罩。他補充，希望盡量留保護裝備予前線醫護，盼市民體諒。

（武漢肺炎）