昨最少8953人入境 161人強制檢疫 明言不守檢疫令 男子抵港即逛街

強制檢疫措施昨日生效，特首林鄭月娥傍晚表示，截至下午4時，有8953人入境，當中161人須接受強制檢疫（見表）。

警昨10次家訪 受檢者均在家

新政策下，任何由內地來港或過去14日曾到內地的人入境時，衛生署會發出強制檢疫令，該人須於兩小時內到達其住所、登記酒店或政府指定檢疫點。政府會透過電話聯絡及「隨機上門突擊檢查」，確保受檢者留在報住地點。林太稱，截至昨午4時，警方作10次家訪並確定10名受檢者均在家，又稱政府會用盡資源監控，包括考慮分配電子手帶供強制檢疫者。此外，政府會透過資訊科技總監辦公室的WhatsApp或微信的「實時地點分享功能」，查核受檢者是否身處申報地。WhatsApp持有公司facebook發言人澄清，WhatsApp在港並未為政府部門、警方等提供特別信息傳送服務。

擬WhatsApp微信查身處何地

facebook澄清未提供服務

本報記者昨發現，有從內地回港的港人沒嚴格遵守檢疫令。一名香港男子明言會照常上班，不會接受隔離，記者尾隨他從深圳灣口岸乘巴士到旺角後，該男子於砵蘭街一帶遊逛，未有立刻返家。

夫婦稱「有需要會外出」

兩小時未抵家超衛署時限

亦有夫婦昨受隔離午約5時15分從內地經深圳灣返港後，向記者稱家中僅餘小量食物，「雪櫃半斤肉都無」，明言有需要時會外出。被問到會否擔心違反檢疫令，他反問：「我這樣隔離和無隔離有何分別？」他強調自己在內地時沒外出，相信沒受感染。夫婦兩人等候巴士近45分鐘，到達元朗站再轉乘西鐵，在南昌站下車後步行回家。本報記者尾隨發現，兩人途經街市時購入雞蛋、蔬菜等食材，至晚上7時15分仍未回家，超過衛生署指定的兩小時限期。

被問到個別受檢者未能在限時兩小時內到達指定地點，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，不清楚有關兩小時的安排，但會向同事反映，看能否酌情處理。港口衛生科總港口衛生主任梁耀康補充，法例昨日剛實施，會看情况盡量改善。

一班原定前晚約11時半從北京飛抵香港的航機，延至昨凌晨1時許才抵港，入境乘客須強制檢疫。來港工作、不願透露姓名的北京男子認為，現時疫情嚴重，會接受港府強制檢疫措施，更稱即使提早來港亦會自我隔離14天，「這是應做的事，因為自己身上有病我也不知道，傳給他人或家人都不太好」，但認為港府不應要求所有內地抵港者戴電子手環，「沒必要把大家當犯人」。

民政事務總署表示，強制檢疫實施後，至昨早6時收到兩宗港人求助，分別是提供食物和日用品。各區民政處已主動聯絡200多名從湖北返港、需家居檢疫的香港居民，至昨早6時接獲9宗求助，包括提供食物、日用品、社工輔導支援服務等。

明報記者

（武漢肺炎）