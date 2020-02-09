4900伙 佔本年度新建公屋近半

房委委員：對公屋輪候有影響

駿洋邨被徵用作檢疫中心，雖未公布所需單位數目，但公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，駿洋邨原本很快編配上樓，政府應兌現承諾不用未入伙公屋，現時公屋輪候時間為5.4年，駿洋邨有約4900伙，比例上對公屋輪候有影響。

房委會資助房屋小組主席黃遠輝曾表示，若將駿洋邨所有單位轉為綠置居，平均公屋輪候時間會延長約23天，而今次安排比轉作綠置居影響更大，因今次該邨已安排合資格者入伙，涉及約4900個家庭「上樓」受阻，對公屋輪候時間及單位編配構成直接影響，如會否需要短期內調撥其他單位應付，但這亦會對其他等待配樓者產生連鎖效應。

房委會早前估算本年度只有約2.41萬個公屋單位可供編配，規模最大的正是駿洋邨，佔同年總供應量約兩成；若以本年度約1萬個新建成單位計算，駿洋邨單位更佔去幾近一半。

據了解有房策官員不贊成徵用駿洋邨，認為會嚴重影響公屋編配，輪候時間會延長，如何為數以萬計受影響居民善後亦是一大難題。

涉數萬居民 有官員反對徵用

房委會委員、民主黨尹兆堅表示，未知今次安排會令公屋輪候時間延長多少，因難估計疫症爆發期。他認為，將檢疫設施置民居之中會令社區恐慌，政府所謂的「強制隔離」其實無措施強制。他又稱，政府其實有其他選擇，例如青洲的空置政府建築物可改作檢疫用途。

另一房委會委員、工聯會郭偉強表示，今次安排對公屋輪候一定有影響，希望政府盡量避免用未入伙公屋，因為之後要消毒，市民或不敢入住，或拖長輪候時間。

（武漢肺炎）