火炭公屋徵作隔離用 林鄭被批反口 駿洋邨原定本月入伙 稱疫情嚴峻檢疫中心飽和

網上近日流傳原在本月入伙的火炭駿洋邨將成檢疫設施，警方前晚深夜起在該邨附近駐守及設置水馬。沙田區議會主席程張迎昨向本報稱，前晚與沙田民政專員陳婉雯談及有人在駿洋邨聚集時，陳告訴他當局擬用該邨作檢疫中心，但並無詳情，亦無諮詢區議會。據政府昨晚交沙田區議會文件，駿洋邨短期可提供數以百計單位，當局會稱盡量使用座向與現有民居較遠單位。

特首林鄭月娥上月28日表示，有人大肆破壞暉明邨的設施，決定放棄使用暉明邨作檢疫中心，並稱未來一年將近落成、未入伙屋邨「都是不適合作為檢疫中心的設施」，「目前無任何未入伙的公共屋邨在我們考慮作為檢疫中心之列」。但她當日亦強調，這不等於政府可以不做任何事，因為不知道疫情發展會怎樣。

林鄭：當日有強調要按疫情變化

饒宗頤館爭取周內使用

相隔不足兩周，政府再徵用公屋作檢疫設施，林鄭月娥昨解釋，稱當日（28日）亦有強調要按疫情變化，最重要確保有足夠檢疫措施，隨着出現社區感染更嚴峻，政府要增加檢疫設施，現時3個檢疫中心使用率接近飽和，第4個檢疫中心饒宗頤文化館爭取在本周內使用，但單位只有幾十個，在現有中心臨時加建組合屋也有限度，且需時數星期。林太又稱，駿洋邨位於工業區，附近是鄉郊村落，昨日政府人員聯絡沙田鄉事委員會解釋，望爭取支持，又承諾會做足防護工作。

食衛局副局長徐德義昨午在林太見記者前，前赴沙田鄉委會交代事件，一眾沙田區議員到場抗議。沙田區議員麥梓健稱，民意明顯反對以駿洋邨作隔離營，批評政府出爾反爾，「已經無得救」，隨意徵用民居，並無顧及市民感受及聲音，「誠信破產」。

為新居轉職 準住戶：不知怎算

準入伙住戶X小姐情緒激動，稱輪候多年才可上樓，已簽確認書並原定1月下旬至2月上旬可知何時「取匙」，昨早突然得知駿洋邨將作隔離營，高呼「為何如此對我們」。另一準住戶麥太及女兒麥小姐則說，一家輪候公屋9年，原定本月入伙，已付千多元訂金購買家俬及電器，並已通知原來業主月內搬走；麥小姐也特意轉職，會於沙田區上班，「現在不知怎算？」

徐德義與鄉委會面兩個多小時，完會後留在大樓約半小時，待警方到場護送離開上車，地上遺下沙田區議員的請願信。區議會副主席黃學禮稱，局方承諾接收請願信及交代數句，怎料徐一出門警方便「粗暴阻隔」，區議會強烈要求今或明日與政府對話。

未諮詢區會

徐德義憂未通知「已燒邨」

沙田鄉委會主席莫錦貴昨日會後稱，最理想做法是不徵用駿洋邨，他引述徐德義會上稱一切仍在預備當中，包括未有徵用單位具體數目、何時才安排需隔離者入住等。

政府早前表示擬徵用粉嶺暉明邨作檢疫設施後，暉明邨大堂被縱火焚毁。被問為何政府今次沒事先徵詢區議會及鄉委會，莫再引述徐稱「最慘是未做（通知）已經燒了（屋邨）」。

明報記者

（武漢肺炎）