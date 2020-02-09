懲教月增產70萬口罩 予外判清潔工

港澳辦協調 1700萬口罩輸港

林太表示，香港口罩供應商一向在內地，但內地疫情及口罩短缺情况比香港更嚴峻，故過去一個月要在港澳辦等部門協調下，才將1700萬個口罩送到香港各機構，包括醫管局、政府、批發商等。她又說，政府物流署已向各地供應商採購4800萬個口罩，至今僅300萬個送抵港，「希望餘下的能順利付運，但今時今日訂購的物品未必一定如期全數送抵香港，因為很多國家已對出口實施限制，還有其他不明確因素」。

林鄭：已聯絡有意設生產線商人

她又說，懲教署招800名義工可分3更24小時生產口罩，料每月產量將由180萬個增至250萬個，新增的70萬個會分配予政府外判清潔工，懲教署亦正裝修新的工作空間，若買到機器，可再增加產量。她稱已聯絡有意在港設口罩生產線的商人，包括研究提供場地予對方生產；又呼籲市民減少社交接觸，盡量留家，減口罩用量。

至於滯留在湖北港人，林太稱已透過中聯辦等為他們送藥，亦會提供武漢醫生的聯絡方法，讓他們在網上問診。

此外，立法會及政府日前分別宣布取消部分立法會及區議會會議，民主派會議昨日聯署致函立法會主席梁君彥，反對取消周三大會。信中指立法會作為憲制內的民意機構，要全面停運所需門檻極高，開會處理疫情事態刻不容緩，又質疑若疫情持續至6月，立法會是否要停擺半年。

（武漢肺炎）