寶血初步同意接收病人 仁安料助婦科手術

分流公院視乎收費保護裝備

寶血醫院醫院經理（行政及財務）黃顯齊昨向本報表示，上周接獲醫管局查詢能否將穩定住院病人轉至該院繼續護理，寶血初步同意，估計會接收已完成手術的低風險病人繼續在寶血護理。黃稱，該院目前病牀佔用率約40%至50%，即約一半病牀可額外協助分流公院病人，該院目前保護裝備約有一個多月存量，最後會否合作要視乎收費安排是否合理、保護裝備等。

有仁安醫院婦產科醫生亦向本報透露，該院近日接獲醫管局查詢能否將婦產科手術外判予該院，該醫生稱可助公院處理癌症或非癌症婦科手術，亦有小量產科容量可協助分娩，相信該院會以特惠價協助醫管局，說「隔籬屋開聲，幫到就幫」。

減內窺鏡檢查 降傳播風險

另外，私院現設法減醫院內傳播風險，黃顯齊說，寶血上月底起不接收曾於14日內到過內地的病人，保障病人和醫護。上述仁安醫生稱，該院開始減少內窺鏡、耳鼻喉鏡等檢查，因糞便和上呼吸道分泌物都是高危可傳播新冠狀病毒渠道，亦靠此讓醫院「疏落」點，減傳播風險。

養和眼科需求減 護士放「OT假」

養和消息稱，本身近期內地客減少、一般港人若非遇上大問題都不會到醫院，該院門診和住院人數都減少。養和眼科顧問醫生陳偉民說，近日眼科有四分之一病人主動要求延遲或取消手術，包括白內障手術、激光矯視等，而視網膜脫落、黃斑點病變等病人如期求醫，有見眼科求診下降，本周起可讓部分護士放「OT假」。

（武漢肺炎）