拆局：口罩暫難開源 公院要節流

部分寄存境外 限出口影響提貨

醫管局上月庫存逾4600萬個口罩，現跌至1600萬個。熟悉醫管局運作的消息人士指出，口罩存貨分別存放在醫院、醫院倉庫及醫管局倉庫，還寄存在內地等境外供應商，一般招標已要求在有需要時於指定時間付運，但近期各地限制口罩出口，影響醫管局提貨，港府已協助清關。

除了供應受阻，醫院的口罩耗用亦倍升。該消息人士稱已加強保安，並嚴肅處理私下取走口罩；口罩及保護衣等裝備，原本與病人衫等物資放在不設防地方，現已鎖在病房經理辦公室等位置，並只放一盒在護士站。他指病人耗用量也高，一間醫院一日可有2000名門診病人，大醫院人數更多，連同陪診者，派口罩量很多。

停派病人 游說醫護勿自行升級

同時，醫護亦自行提升裝備，消息人士解釋，醫院本按專家風險評估決定不同服務單位的裝備，例如急症室分流屬高風險，需全副裝備，但部分做非高風險工作的醫護自行用N95口罩，「平時本來無所謂」，現要派員游說同事按專家指引使用裝備。

醫管局聯網服務總監楊諦岡昨日稱，會通知各聯網謹慎控制存貨量。至於要如何做，他說不能「一刀切」，有些病房工作較急切，不能要求醫護簽名再開鎖取裝備，但康復病房工作不急切，或需多些步驟，亦會安排醫護將需要裝備的工序集中一次過做，以減少用量。

明報記者

（武漢肺炎）