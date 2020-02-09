公院口罩剩一月 部分服務洽判私院 籌備再削非緊急手術 省裝備集中控疫

綜合6間私家醫院的消息及回覆，雙方曾討論外判癌症、婦科、新生嬰等服務至私院，其中養和已用低於平常收費向醫管局報價。

一個月耗3000萬個 庫存1600萬個

醫管局以2009年豬流感的用量推算各種保護裝備用量，並以此作基線儲存最少90日裝備，至本月5日醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯仍稱口罩一直有3個月存量在貨倉。本報取得醫管局1月6日一份內部文件指出，截至1月2日約有4600萬個外科口罩，較基線儲備多近兩成，但1月10日已跌至3000多萬個，至昨天再跌近一半至1600萬個（見表）。

醫管局聯網服務總監楊諦岡昨日在電台節目稱，不計算已派給部門的裝備，按照近期的使用速度計算，現保護衣物、N95口罩等存倉量勉強夠用一個月，其中外科口罩庫存量剩1600萬個、防護衣剩226萬件。他說，過年前防護裝備的提取量特別多，有些日子的提取量是平時的8倍，外科口罩在1月用量是平時5個月的用量，2月會有一批裝備到港，但較預期遲和小量。

擬刪減耳鼻喉癌症手術

中風緊急產嬰維持處理

楊諦岡透露，醫管局有計劃分階段刪減非緊急服務，以減少保護衣物用量，舉例說，耳鼻喉科的手術和檢查有大量分泌物，或要大減，最終或只能維持抗疫和救急扶危的工作如分娩。醫管局回覆查詢稱，密切留意保護裝備庫存，正考慮進一步削減非緊急服務，包括分階段削減診所及日間醫院等服務。

據悉，醫管局近日籌備進一步取消預約服務，可能包括過去一周盡量維持的癌症服務及預約手術，消息指專家認為未來兩周是控疫關鍵，本地社區個案可能會急升，減預約手術是「多走幾步」的措施，以減醫院人流，集中人手處理疫情並省保護裝備。他稱過去一周已減部分預約手術，料本周會進一步再削減，醫管局會維持處理中風、緊急產嬰等緊急服務，而削減的服務可能透過公私營合作計劃交由私院處理。

多家私院稱盡力配合 養和已報價

有養和醫院消息稱，近日收到醫管局查詢能否將部分服務轉予該院，包括婦產科、初生嬰兒、癌症化療和電療服務，前日已以低於平常收費向醫管局報價。有仁安醫院醫生亦透露，該院接獲醫管局查詢是否能將婦產科手術外判予該院。

港怡醫院則稱一直與醫管局探討暫時協助處理公院病人的可行方法，如轉介非急需手術、情况穩定的個案至港怡做術後護理等。司徒拔道港安醫院稱如有需要會盡力配合；荃灣港安醫院則回覆稱，醫管局有初步接觸該院，如有需要會盡力配合。寶血醫院醫院經理黃顯齊亦證實上周接獲醫管局查詢，能否將部分穩定住院病人轉至該院護理。

馬仲儀：倘裝備嚴重不足或減人手

香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，政府昨起進一步封關，未來14日是關鍵，若無再出現新個案可顯示控制到社區爆發，削減服務有助集中人手處理疫情。公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，今次疫情較豬流感嚴重、涉更多部門，亦有個別職員取口罩自用，令消耗量急升；若防護裝備嚴重不足，醫管局可能要落「艱難的決定」再減非緊急服務，減少上班人手以控制防護裝備用量，確保上班同事有足夠保護。

明報記者

（武漢肺炎）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676