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遭拒泊「威士特丹」 未決定停泊口岸

【明報專訊】載有2200多人的郵輪「威士特丹號」上月30日抵港，本月1日從香港出發，原計劃到菲律賓、台灣、日本及上海。郵輪周三被台灣拒絕入港，前日再遭日本以船上可能有乘客患上武漢肺炎為由，促請折返香港。負責該郵輪的公司Holland America Line昨午於facebook表示，該船其時位於沖繩東南部海岸，船上乘客安全，正尋找最終停泊口岸。有乘客向本報表示，船上多為西方人，現時旅客均健康，無人出現肺炎病徵。

乘客：多西方人 無人有病徵

網上公開的船舶自動識別系統（AIS）紀錄顯示，威士特丹號昨午在石垣島南部海上。日本國土交通省指出，該郵輪上有1455名乘客和802名船員。一名從荷蘭上船、現於郵輪上的旅客Thea昨向本報表示，郵輪從鹿特丹出發，曾停泊香港。她在船上所見，乘客多為西方人，不覺有中國或香港人。她又稱沒看見有乘客有病徵，並稱船公司現時沒公布下一個停泊點。她理解日本和台灣為國民安全而拒絕入境，但覺得兩地政府「反應過度」（over-reacting）。

船公司：食物充裕 乘客絕對安全

Holland America Line聲明表示，該船並非受隔離檢疫，亦無理由相信船上有任何人感染新冠狀病毒。現時船上燃料和食物供應均充裕。公司表示，船上乘客現時絕對安全，正尋求最終停泊點。

本月1日從香港出發的威士特丹號，周二（4日）到達高雄港後，翌日（5日）被台灣拒絕入港。台灣中央流行疫情指揮中心曾宣布，郵輪上乘客無中國旅遊史，但有發燒、咳嗽、呼吸道症狀情形的旅客被要求留在船上，台灣疾管單位發布郵輪上無武漢肺炎確診病例。威士特丹號離開台灣後往日本，原計劃抵達沖繩，日本首相安倍晉三前日（6日）召開應對武漢肺炎的對策總部會議後表示，決定拒絕該郵輪上外國人入境，並促請該船返回香港。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕世界夢號 鑽石公主號 威士特丹號 郵輪

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