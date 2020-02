泊日「鑽石公主」增41確診 總數61

隔離至2.19 乘客促港府包機

日本厚生勞動省昨公布,鑽石公主號再多41人對新型冠狀病毒檢測呈陽性反應,船上確診人數升至61,當中包括21名日本人及多名美、澳、加、英等地居民。日本外務省公布,乘客將於2月19日完成隔離。

路透社昨訪問到一名43歲男港人,稱船上乘客皆是從網上得知有新確診感染個案後,船上才有廣播通知乘客。他說,對有更多人感染病毒感擔憂,雖有預計會有此數量確診個案出現,但聽到後仍感驚訝,認為「一定有更多早前檢查未出現病徵的乘客出現病徵(There must be more who were without symptoms at the last screening who will develop symptoms)」。

民主黨黃碧雲指出,船上有超過260名香港人,她有收到船上一個港人家庭的求助,女兒因曾做換腎手術,需要服食抗排斥藥,父母同遊,亦有人需食降血壓藥,惟手頭上僅剩一日分量的藥物,指日本方面雖曾安排乘客填表,寫下所需藥物,惟事隔兩三日仍未收到,擔心會影響身體。

有乘客剩一日藥 向議員求助

黃又引述受影響旅客稱,擔心隔離完成後難以回港,要求港府安排包機到日本接載他們回港,亦希望港府設小組照顧「鑽石公主號」上的港人。她批評港府過去大推郵輪旅遊,惟港人乘搭郵輪旅遊後需要幫忙,當局卻無伸出援手。

(武漢肺炎)