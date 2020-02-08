泊日「鑽石公主」增41確診 總數61

隔離至2．19 乘客促港府包機

日本厚生勞動省昨公布，鑽石公主號再多41人對新型冠狀病毒檢測呈陽性反應，船上確診人數升至61，當中包括21名日本人及多名美、澳、加、英等地居民。日本外務省公布，乘客將於2月19日完成隔離。

路透社昨訪問到一名43歲男港人，稱船上乘客皆是從網上得知有新確診感染個案後，船上才有廣播通知乘客。他說，對有更多人感染病毒感擔憂，雖有預計會有此數量確診個案出現，但聽到後仍感驚訝，認為「一定有更多早前檢查未出現病徵的乘客出現病徵（There must be more who were without symptoms at the last screening who will develop symptoms）」。

民主黨黃碧雲指出，船上有超過260名香港人，她有收到船上一個港人家庭的求助，女兒因曾做換腎手術，需要服食抗排斥藥，父母同遊，亦有人需食降血壓藥，惟手頭上僅剩一日分量的藥物，指日本方面雖曾安排乘客填表，寫下所需藥物，惟事隔兩三日仍未收到，擔心會影響身體。

有乘客剩一日藥 向議員求助

黃又引述受影響旅客稱，擔心隔離完成後難以回港，要求港府安排包機到日本接載他們回港，亦希望港府設小組照顧「鑽石公主號」上的港人。她批評港府過去大推郵輪旅遊，惟港人乘搭郵輪旅遊後需要幫忙，當局卻無伸出援手。

（武漢肺炎）