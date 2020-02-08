要聞

泊日「鑽石公主」增41確診 總數61

【明報專訊】本港80歲確診患者曾乘坐的「鑽石公主號」郵輪，停泊在日本橫濱港，昨再多41宗確診，令船上確診人數大幅增加至61人。船內娛樂設施關閉，乘客需留在房間，豪華郵輪頓變死城。有在船上的港人向立法會議員求助，當中有人曾換腎需服食抗排斥藥，昨僅剩一日分量；並要求港府安排包機接載回港。日本外務省公布，郵輪將隔離至2月19日。

隔離至2．19 乘客促港府包機

日本厚生勞動省昨公布，鑽石公主號再多41人對新型冠狀病毒檢測呈陽性反應，船上確診人數升至61，當中包括21名日本人及多名美、澳、加、英等地居民。日本外務省公布，乘客將於2月19日完成隔離。

路透社昨訪問到一名43歲男港人，稱船上乘客皆是從網上得知有新確診感染個案後，船上才有廣播通知乘客。他說，對有更多人感染病毒感擔憂，雖有預計會有此數量確診個案出現，但聽到後仍感驚訝，認為「一定有更多早前檢查未出現病徵的乘客出現病徵（There must be more who were without symptoms at the last screening who will develop symptoms）」。

民主黨黃碧雲指出，船上有超過260名香港人，她有收到船上一個港人家庭的求助，女兒因曾做換腎手術，需要服食抗排斥藥，父母同遊，亦有人需食降血壓藥，惟手頭上僅剩一日分量的藥物，指日本方面雖曾安排乘客填表，寫下所需藥物，惟事隔兩三日仍未收到，擔心會影響身體。

有乘客剩一日藥 向議員求助

黃又引述受影響旅客稱，擔心隔離完成後難以回港，要求港府安排包機到日本接載他們回港，亦希望港府設小組照顧「鑽石公主號」上的港人。她批評港府過去大推郵輪旅遊，惟港人乘搭郵輪旅遊後需要幫忙，當局卻無伸出援手。

（武漢肺炎）

上 / 下一篇新聞

強制檢疫靠自律 不追蹤只抽查 何栢良斥兒戲 醫生憂家居隔離致淘大翻版
強制檢疫靠自律 不追蹤只抽查 何栢良斥兒戲 醫生憂家居隔離致淘大翻版
航班延遲凌晨抵港 乘客料首批隔離
航班延遲凌晨抵港 乘客料首批隔離
4類人豁免檢疫 包括跨境貨車司機機組人員
4類人豁免檢疫 包括跨境貨車司機機組人員
隔離營爆滿 3緊密接觸者留灝景灣 傳被徵用 烏溪沙青年村：待政府指示
隔離營爆滿 3緊密接觸者留灝景灣 傳被徵用 烏溪沙青年村：待政府指示
空窗期深圳灣入境倍增 李家超：預期內
空窗期深圳灣入境倍增 李家超：預期內
內地入境者酒店隔離 梁卓偉：不完全適合
內地入境者酒店隔離 梁卓偉：不完全適合
徵義工送飯、守營、打電話 向公務員、醫護生招手
徵義工送飯、守營、打電話 向公務員、醫護生招手
病人持身分證入院 醫護可查出入境紀錄
病人持身分證入院 醫護可查出入境紀錄
調查：5%無口罩 過半人不夠用兩周
調查：5%無口罩 過半人不夠用兩周
官方向李文亮致哀 中央派員調查 微博一度現「#言論自由」 10學者促道歉封烈士
官方向李文亮致哀 中央派員調查 微博一度現「#言論自由」 10學者促道歉封烈士
父促撤訓誡 「不是證明了有這事實嗎？」
父促撤訓誡 「不是證明了有這事實嗎？」
同染疫父母痊癒 子女獲妻公司資助
同染疫父母痊癒 子女獲妻公司資助
涉偷拍公布患者資料 雲南5醫護被懲
涉偷拍公布患者資料 雲南5醫護被懲
支聯會悼念 白花致哀
支聯會悼念 白花致哀
港增兩確診 患者外傭現病徵 肺炎男童封關前返港 快速測試未有結果
港增兩確診 患者外傭現病徵 肺炎男童封關前返港 快速測試未有結果
便利店派10萬口罩 長者：點解政府做唔到
便利店派10萬口罩 長者：點解政府做唔到
梁卓偉：夏季疫情未必退 防疫首選零入境
梁卓偉：夏季疫情未必退 防疫首選零入境
自由行延期逗留組傳有職員發燒 入境處未回應
自由行延期逗留組傳有職員發燒 入境處未回應
深圳探親 住處有家禽 男童染H9禽流感 6年內首宗
深圳探親 住處有家禽 男童染H9禽流感 6年內首宗
會員否決延長 主席落淚向受影響者致歉 醫護結束罷工 工會：續抗爭
會員否決延長 主席落淚向受影響者致歉 醫護結束罷工 工會：續抗爭
拆局：多方斡旋不果 醫生協會：勞資皆傷
拆局：多方斡旋不果 醫生協會：勞資皆傷
港鐵新工會通過罷工 資方：周一會晤
港鐵新工會通過罷工 資方：周一會晤
涉堵路抗議未全封關 10人提堂最細12歲
涉堵路抗議未全封關 10人提堂最細12歲
追蹤世界夢號落船206人 政府無交代進展 滯3日未定隔離 郵輪客：人心惶惶
追蹤世界夢號落船206人 政府無交代進展 滯3日未定隔離 郵輪客：人心惶惶
遭拒泊「威士特丹」 未決定停泊口岸
遭拒泊「威士特丹」 未決定停泊口岸
申訴署接CSI口罩投訴
申訴署接CSI口罩投訴