追蹤世界夢號落船206人 政府無交代進展 滯3日未定隔離 郵輪客：人心惶惶

再一工作人員現徵狀

而曾與確診者同船、1月24日在港下船的206人，星夢郵輪昨稱，前日下午獲衛生署通知要求獲得該206人電話號碼，已即時處理並遞交所需資料。但中心昨晚新聞稿無交代追蹤有關者最新進展，同時也無交代船上的人何時可下船及需否隔離。

昨晨多名市民到啟德郵輪碼頭送物資予船上親友，張先生表示，4名家人仍在船上，有人為長期病患，故為他們送交逾14日藥物。他批評政府和船公司安排「不知所謂」，駐船醫生無幫助，「如果唔係都唔需要自己送物資嚟」。他認為當局應告知乘客何時可離開，若需隔離14日應予乘客心理準備。

憂船上食物差 客寧託友買

乘客K小姐向本報說，郵輪除自助餐亦設獨立送餐，惟她擔心質素欠佳而不敢吃，故拜託朋友送三文治和蛋糕等，留在房內進食。她說船上空調已停用，即使房間設露台仍稍感悶熱。她批評郵輪仍開放麻將等設施，等同增加感染風險，認為乘客應盡量留在房內。

乘客羅先生認為，8名確診者上月24日已離開郵輪，至昨已滿14天，至今無確診個案，認為可讓乘客離開郵輪。他說乘客人心惶惶，形容每次船長廣播消息時全體乘客「烏蠅咁靜」，但至今無新進展，乘客怨氣很重。

物資缺乏 議員促設支援小組

協助乘客的民主黨立法會議員黃碧雲表示，船上缺乏日用品，有市民主動捐出1000條內褲，正安排如何送到船上發放。她說船上有孕婦需做產前檢查，亦有3人分別需甲狀腺藥物、薄血藥、標靶藥及降血壓藥等，昨日後已無藥，認為政府應成立支援小組協助乘客，「不能要求政黨及議員做政府的支援工作」。她指出，郵輪乘客的親友可在早上9時至晚上8時，於碼頭B區2樓把物資轉交予親屬。

船方：已聯絡政府送特定藥

星夢郵輪市場部副總裁葉靜文昨說，船上有兩醫生，能應付一般藥物供應，並已聯絡政府為需服用特定藥物的長期病患者安排。她說郵輪已關閉兩層歌劇院、泳池等大型娛樂設施，衛生署知悉安排，至今未要求更正，若署方有進一步指引會跟從。

明報記者

（武漢肺炎）