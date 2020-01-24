追蹤世界夢號落船206人 政府無交代進展 滯3日未定隔離 郵輪客：人心惶惶

【明報專訊】曾接載8名新型冠狀病毒確診者的「世界夢號」郵輪，逾1800名乘客及逾1800多名工作人員至今滯留第三日，政府仍未交代需否隔離。昨日多名市民送物資予船上親友，有乘客稱船上缺乏物資，促請政府盡快交代安排，稱乘客人心惶惶。衛生防護中心昨晚表示，早前報稱呈呼吸道感染徵狀的工作人員及乘客均對新型冠狀病毒呈陰性反應，惟前日再一名工作人員報稱出現呼吸道感染徵狀，化驗結果待定。
再一工作人員現徵狀
而曾與確診者同船、1月24日在港下船的206人，星夢郵輪昨稱，前日下午獲衛生署通知要求獲得該206人電話號碼，已即時處理並遞交所需資料。但中心昨晚新聞稿無交代追蹤有關者最新進展，同時也無交代船上的人何時可下船及需否隔離。
昨晨多名市民到啟德郵輪碼頭送物資予船上親友，張先生表示，4名家人仍在船上，有人為長期病患，故為他們送交逾14日藥物。他批評政府和船公司安排「不知所謂」，駐船醫生無幫助，「如果唔係都唔需要自己送物資嚟」。他認為當局應告知乘客何時可離開，若需隔離14日應予乘客心理準備。
憂船上食物差 客寧託友買
乘客K小姐向本報說，郵輪除自助餐亦設獨立送餐，惟她擔心質素欠佳而不敢吃，故拜託朋友送三文治和蛋糕等，留在房內進食。她說船上空調已停用，即使房間設露台仍稍感悶熱。她批評郵輪仍開放麻將等設施，等同增加感染風險，認為乘客應盡量留在房內。
乘客羅先生認為，8名確診者上月24日已離開郵輪，至昨已滿14天，至今無確診個案，認為可讓乘客離開郵輪。他說乘客人心惶惶，形容每次船長廣播消息時全體乘客「烏蠅咁靜」，但至今無新進展，乘客怨氣很重。
物資缺乏 議員促設支援小組
協助乘客的民主黨立法會議員黃碧雲表示，船上缺乏日用品，有市民主動捐出1000條內褲，正安排如何送到船上發放。她說船上有孕婦需做產前檢查，亦有3人分別需甲狀腺藥物、薄血藥、標靶藥及降血壓藥等，昨日後已無藥，認為政府應成立支援小組協助乘客，「不能要求政黨及議員做政府的支援工作」。她指出，郵輪乘客的親友可在早上9時至晚上8時，於碼頭B區2樓把物資轉交予親屬。
船方：已聯絡政府送特定藥
星夢郵輪市場部副總裁葉靜文昨說，船上有兩醫生，能應付一般藥物供應，並已聯絡政府為需服用特定藥物的長期病患者安排。她說郵輪已關閉兩層歌劇院、泳池等大型娛樂設施，衛生署知悉安排，至今未要求更正，若署方有進一步指引會跟從。