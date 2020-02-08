涉堵路抗議未全封關 10人提堂最細12歲

首宗案件4男1女被告依次為廚師陳鴻基（23歲）、屬情侶的運輸工人陳國強（26歲）及侍應林天詠（19歲）、中三學生劉智曦（16歲）、中四學生莫熙陽（16歲），被控於2月4日在油麻地彌敦道與甘肅街交界用火損壞馬路，以及翌日在Casa Deluxe Hotel 1104室內管有10個內有易燃液體的玻璃樽、3罐液化石油氣、2罐電油等。據悉，警員目睹5人疑擲汽油彈縱火後逃走，首被告分開逃跑時被捕。首被告講出酒店地址，警方到酒店拘捕另外4人。

4人投訴警毆打

第二宗案件，被告為14歲男學生及廚師李晨光（27歲），被控2月4日在旺角山東街與彌敦道交界在公眾地方作出擾亂秩序行為，即把物品拋在道路上阻塞交通。辯方投訴，次被告在警車遭警員摑臉、扯頭髮撞椅背。

第三宗案件，被告為裝修工人陳文熙（19歲）、12歲印度籍男學生、地盤工人陳穎鏗（23歲），被控2月5日在天水圍天瑞路往天華邨方向的馬路參與非法集結。據了解，他們涉設置路障。辯方投訴3人均遭警察毆打及恐嚇，12歲被告在無成人陪同下作警誡口供。裁判官將3宗案件分別押後至4月2及3日再訊，以待警方進一步調查。

【案件編號：TMCC140-141、146/20】

（武漢肺炎）