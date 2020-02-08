港鐵新工會通過罷工 資方：周一會晤

護協下周開會 或發起次波行動

護協主席李國麟表示，無論醫管局員工陣線是否延長罷工，亦決不割席，而協會下周二召開會員大會，繼續爭取封關、在100億元抗疫基金中撥10億予醫管局確保前線醫護有裝備及隔離設施、人手安排、補償等，並不排除發起第二波工業行動。對於醫護罷工5日，李對政府完全無回應工會訴求表示失望，「是否用了（處理）反送中（運動的）思維，有幾多人都不理會呢？」

「港鐵新動力」昨晚召開會員大會，共有171人投票，當中119票贊成罷工，通過支持罷工。主席陳凱暉稱，冀於周一前與管理層會面，爭取包括促政府全面封關、跟進防疫裝備等六大訴求。港鐵有1.8萬名員工，陳稱有近800名會員，暫未有罷工時間表，將會視乎談判結果再議。港鐵回覆稱，知悉有工會正考慮發起工業行動，希望他們顧及乘客的利益，港鐵一直與員工緊密溝通，下周一將再與員工代表及工會代表會面。

（武漢肺炎）