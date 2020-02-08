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拆局：多方斡旋不果 醫生協會：勞資皆傷

【明報專訊】爭取全面封關的醫護罷工沒如願，醫管局員工陣線昨早號召大批人到醫管局總部，結果中午與醫管局會面沒如期進行。雙方膠着下，據悉有工會、議員及民主派人士做中間人斡旋但不果，最終要投票否決繼續罷工。有醫生團體稱勞資雙方皆有「創傷」。

局方曾允3條件 在場者不收貨

據悉，中間人昨一度為勞資雙方尋求解決方法。陣線主席余慧明昨向聚集者表示，局方一度承諾定期公開防護裝備（PPE）數量、承諾不秋後算帳、另訂日期跟進工會訴求，以換取總部聚集者離場，但在場者高呼「唔收貨」。

「份內事沒做」 工盟籲醫局勿覺贏

昨在場的職工盟主席吳敏兒稱，醫管局看似無答允任何訴求下使罷工結束，但醫管局勿自覺「贏了」，這次罷工不為自身利益，且有大量港人支持，突破醫護罷工道德綁架的枷鎖，「大家明白，封關不是你可決定，但你們份內事你也不做（例如沒答應公開裝備數量），令人感到不是想建立良好的勞資關係」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，工會令會員完成5天罷工，已取得階段勝利，促使政府進一步封關，亦向醫管局施壓及團結港人，惜現有社區疫情已不適合延長罷工。她提醒經此一役，勞資雙方皆有「創傷」，工會需開導罷工者及會員，醫管局則有責任善後，至少不威嚇或要脅曾罷工的員工。

據悉，公立醫院正研究進一步削減非必要服務，集中人手處理疫情。

（武漢肺炎）

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