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會員否決延長 主席落淚向受影響者致歉 醫護結束罷工 工會：續抗爭

【明報專訊】醫管局員工陣線發起一連5日的罷工昨日完結，逾百人昨日一度於醫管局總部聚集要求與管理層對話，但管理層沒現身，工會發動網上投票表決是否延長罷工至下周三，結果逾7000名會員投票，當中4000票不贊成延長罷工，昨日罷工人數則由前日逾6300降至逾5500。在總部聚集約10小時後，陣線主席余慧明昨日落淚，表示以沉重心情宣布不會延長罷工，稱今次已開啟港人以工會抗爭的新戰線，日後將以不同方式繼續爭取五大訴求。

聚集醫局10小時 要求對話不果

醫管局與醫管局員工陣線前日閉門會議後，原定昨午再會面。陣線呼籲會員昨晨10時到醫管局總部簽到罷工及討論去向，並發動網上投票，本計劃昨午4時前需6000名會員投票贊成延長罷工，才將罷工期延長至下周三。簽到會員坐滿總部大堂，總部外排隊人龍一度長200米，在場者要求與管理層直接對話，余慧明致電管理層協商不果，一度哽咽。

至昨午近1時，余慧明率其他會員行後樓梯上總部4樓，誓言要見管理層，後再走上5樓醫管局主席及行政總裁辦公室，但未見醫管局管理層，有40年年資的罷工者下跪求見高層，並一度暈倒。

醫管局約下午2時發聲明稱，一直有誠意與員工組織會面，盼和員工代表作有建設性和實質對話，對有關組織罔顧員工安全、強行衝入辦公大樓、騷擾正工作的員工表示遺憾，並再呼籲缺勤員工盡快返回崗位。醫管局隨後再發聲明，稱醫管局大樓不同樓層正舉行未經申請集會，醫管局總辦事處的運作受嚴重影響，呼籲有關組織盡快離開。

截至下午3時10分，約2000名會員投票支持罷工，與目標人數仍有大段距離，工會兩度延遲截止時間至傍晚6時。余慧明晚上近7時宣布，逾7000人參與網上投票，當中逾4000人不贊成延長罷工，陣線尊重結果，落淚感謝各界支持，並向受影響者作最誠懇致歉，宣布擱置罷工，「（昨晚）返夜更隨即復工」。

稱已開啟新戰線 設抗爭基金

現場不少人拭淚，有人高呼「齊上齊落，支持醫護」，有人表明支持工會任何決定，並高叫「撐醫護，撐到底」。余稱今次罷工已逼政府多封幾個口岸，開啟港人以工會作為抗爭方式，又明言停止罷工不代表不繼續抗爭，陣線必以其他方式抗爭，確保港人及前線醫護的工作安全，並宣布成立「武漢肺炎防疫抗爭基金」。

對於工會兩度延長投票時限，余解釋有會員稱投錯票，需時讓其重新投票，亦有會員未有足夠時間投票。昨晚仍有逾百人於總部聚集，陣線副主席羅卓堯稱醫管局指現場是未經批准集會，留守者要承受風險，工會不會干涉，但理事會將留到最後一名會員離場。

醫生聯盟：倘秋後算帳 將採行動

余慧明說，醫管局一度透過「中間人」初步承諾3個條件，包括不秋後算帳，換取聚集者離場，但高層後來拒進一步會面，3項條件「已經不存在」。昨晚約7時許，總部大堂聚集的人幾乎全部撤離，陣線理事留下收拾物資，部分罷工醫護轉至大樓外的路旁叫口號，約8時許人群和平離開。

沒參與罷工的前線醫生聯盟副主席鄺葆賢表示，尊重陣線決定，亦感謝罷工醫護付出，表明若醫管局日後對罷工者秋後算帳，聯盟將採取行動，而聯盟雖未能接力罷工，但稍後或聯絡醫管局為醫護爭取裝備等。

明報記者

（武漢肺炎）

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