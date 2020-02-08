梁卓偉：夏季疫情未必退 防疫首選零入境

梁：鑽石公主號或超級傳播

早前一名曾乘搭「鑽石公主號」郵輪的80歲港人，在香港下船後確診感染武漢肺炎，郵輪近日抵達日本，至昨日船上已有61人確診。梁卓偉昨出席商台節目《在晴朗的一天出發》時估計，該郵輪上已爆發今次疫情的首次「超級傳播」，否則不可能有那麼多確診個案。

至於現時停泊在啟德郵輪碼頭的「世界夢號」，梁認為，較保險的做法是為船上每個人都做快速測試，他引述港大微生物學系講座教授袁國勇稱，若試劑不夠，可將10人的樣本放在一起測試，若樣本呈陰性，即10人都沒染病，若呈陽性，再為該10人逐一檢測，找出染病者，相信可節省試劑。

指新病毒較SARS更「狡猾」

或空氣播毒穿口罩縫隙

梁卓偉表示，新型冠狀病毒較SARS更「狡猾」，感染者病發初期、病徵很輕微時已可傳播很多病毒，仍研究是否在感染者沒有病徵時都可播毒。梁又指出，病毒可能透過空氣傳播播毒，並能透過外科口罩的縫隙傳播。

政府抗疫專家組成員之一、港大公共衛生學院長福田敬二接受《星島日報》訪問時表示，新型冠狀病毒未必會在夏天消失，政府現時最需要穩定口罩供應。梁卓偉亦認同，疫情未必到夏天就能減退，因為現時未有數據顯示溫暖、潮濕就會令新型冠狀病毒消失，「新加坡和泰國現在溫度都超過30℃，確診個案仍多過香港」。他說，抗疫不能靠「望天打卦」。

料最快6至9個月才有疫苗

梁卓偉說，疫情有本地爆發是「鐵一般的事實」，雖現有本地傳播鏈，但仍需「圍堵」，從公共衛生角度，首選是做到零入境，以減低社區持續出現更多人傳人，減低公營醫療系統負擔，亦有助「買時間」，以準備治療方法、疫苗及病牀等。他估計，最快6至9個月後才會有針對新型冠狀病毒的疫苗。

（武漢肺炎）