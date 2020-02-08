便利店派10萬口罩 長者：點解政府做唔到

OK便利店昨中午宣布，為解長者燃眉之急，將會在20間指定分店派發合共10萬個口罩予65歲或以上長者，每間分店各有1000個名額，取籌時要出示身分證或長者卡，每人可憑籌取得5個口罩。

將軍澳區欣明苑分店外，有逾千長者排隊，人龍延綿逾百米，不足一小時內籌號已派完，有職員手持紙牌通知其他人已經「截龍」，其後長者於下午一時陸續進入便利店換取口罩，秩序大致良好。有約15名長者未獲派口罩失望而回，其間有一名女子從便利店購物後見狀，從手袋取出數個口罩送給他們。

居於將軍澳英明苑的73歲蘇太稱，家中只餘小量口罩，每日僅用一至兩個及夾着紙巾重用。她昨日特意提早數小時排隊，大讚該便利店有良心，同時批評政府無能，「便利店咁樣都做到，政府部門點解做唔到？」

網頁稱有貨 門市稱無貨

萬寧截稿前無回覆

另外，萬寧昨日在網頁宣布，由昨日起131間指定分店有口罩出售，每人限購10個或1盒；萬寧並無交代口罩數量。然而，不少網民在萬寧facebook留言抱怨稱，他們到門市輪候時，職員卻指無貨賣，對此感失望。本報向萬寧查詢有分店被指無口罩出售，至截稿前未獲回應。

（武漢肺炎）