港增兩確診 患者外傭現病徵 肺炎男童封關前返港 快速測試未有結果

兩人曾到內地澳門

同列輸入個案

本港昨日新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，使本港確診總數增至26宗。第25宗是一名獨居珠海的58歲男子，他自2月4日出現發燒和咳嗽，2月5日經港珠澳大橋口岸返港，2月6日向私家醫生求診，同日到北區醫院求醫並入院接受隔離治療，情况嚴重。病人報稱於潛伏期內由珠海往返澳門工作，於上水雍翠苑與友人同住，友人沒有出現病徵。

第26宗是一名居於火炭御龍山的42歲男子，自2月3日出現發燒和咳嗽，2月6日到威爾斯親王醫院求醫並入院接受隔離治療，現時情况穩定。

病人報稱，曾於1月22日由香港前往深圳機場乘坐飛機到河北省，1月26日由河北省乘坐飛機到廣州，同日再前往澳門，2月2日由澳門乘船返港。其同住的家傭出現病徵，會送院治理，同住友人則沒有出現病徵。昨日新增的兩宗個案均列入輸入個案。

今日起任何人從內地入境香港須強制接受檢疫14日。本報從兩個消息人士獲悉，本港實施強制檢疫前夕，一名因肺炎入住內地醫院的8歲男童，其家人於昨日早上帶他經深圳灣口岸入境，男童在口岸經救護車送入屯門醫院急症室。

消息：深圳灣入境男童 情况嚴重需插喉

綜合消息指，男童本身因肺炎在福建的醫院治療，情况已嚴重至需要插喉，但家人希望男童回港就醫而簽紙讓他拔喉出院。男童到屯門醫院急症室時，醫護已即時再為男童插喉，X光檢查發現其左邊肺「全白」。

據悉，男童為香港居民，院方已為他安排快速測試，暫未有結果。屯門醫院昨日回覆稱，有關病人情况危殆。

危殆病人增至3人

目前26名確診病人中，危殆病人由前日2人增至昨日3人，除了68歲女病人和64歲女病人仍危殆，前日公布的第24名確診患者、65歲女子病情由前日嚴重轉至昨日危殆。據悉患者肺炎情况惡化，對藥物反應欠佳，至昨早開始需插喉治療。另外，死亡人數維持1人，其餘22人情况穩定，未有人出院。

至昨共有1158宗符合新型冠狀病毒呈報準則的個案，當中975宗已排除感染，157人仍住院檢查；至同日中午公立醫院負壓病房病牀數目為878張，使用量為40.4%。而負壓病房數目為470間，使用量為60.6%。

明報記者

（武漢肺炎）