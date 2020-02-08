要聞

港增兩確診 患者外傭現病徵 肺炎男童封關前返港 快速測試未有結果

【明報專訊】本港昨日再新增兩宗新型冠狀病毒確診，二人均曾前往內地和澳門，同列為輸入個案，分別居於上水雍翠苑和火炭御龍山，當中居御龍山患者的外傭出現病徵。本港確診總數增至26宗，當中危殆的病人由2人增至3人，據悉一名65歲女患者昨日肺炎情况由嚴重變危殆，需插喉治療。今日起所有從內地入境者須強制檢疫14日，據悉有人帶8歲病童在新措施實施前夕回港，過關後乘救護車送入屯門醫院，當時已有嚴重肺炎，需即時插喉。

兩人曾到內地澳門

同列輸入個案

本港昨日新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，使本港確診總數增至26宗。第25宗是一名獨居珠海的58歲男子，他自2月4日出現發燒和咳嗽，2月5日經港珠澳大橋口岸返港，2月6日向私家醫生求診，同日到北區醫院求醫並入院接受隔離治療，情况嚴重。病人報稱於潛伏期內由珠海往返澳門工作，於上水雍翠苑與友人同住，友人沒有出現病徵。

第26宗是一名居於火炭御龍山的42歲男子，自2月3日出現發燒和咳嗽，2月6日到威爾斯親王醫院求醫並入院接受隔離治療，現時情况穩定。

病人報稱，曾於1月22日由香港前往深圳機場乘坐飛機到河北省，1月26日由河北省乘坐飛機到廣州，同日再前往澳門，2月2日由澳門乘船返港。其同住的家傭出現病徵，會送院治理，同住友人則沒有出現病徵。昨日新增的兩宗個案均列入輸入個案。

今日起任何人從內地入境香港須強制接受檢疫14日。本報從兩個消息人士獲悉，本港實施強制檢疫前夕，一名因肺炎入住內地醫院的8歲男童，其家人於昨日早上帶他經深圳灣口岸入境，男童在口岸經救護車送入屯門醫院急症室。

消息：深圳灣入境男童 情况嚴重需插喉

綜合消息指，男童本身因肺炎在福建的醫院治療，情况已嚴重至需要插喉，但家人希望男童回港就醫而簽紙讓他拔喉出院。男童到屯門醫院急症室時，醫護已即時再為男童插喉，X光檢查發現其左邊肺「全白」。

據悉，男童為香港居民，院方已為他安排快速測試，暫未有結果。屯門醫院昨日回覆稱，有關病人情况危殆。

危殆病人增至3人

目前26名確診病人中，危殆病人由前日2人增至昨日3人，除了68歲女病人和64歲女病人仍危殆，前日公布的第24名確診患者、65歲女子病情由前日嚴重轉至昨日危殆。據悉患者肺炎情况惡化，對藥物反應欠佳，至昨早開始需插喉治療。另外，死亡人數維持1人，其餘22人情况穩定，未有人出院。

至昨共有1158宗符合新型冠狀病毒呈報準則的個案，當中975宗已排除感染，157人仍住院檢查；至同日中午公立醫院負壓病房病牀數目為878張，使用量為40.4%。而負壓病房數目為470間，使用量為60.6%。

明報記者

（武漢肺炎）

上 / 下一篇新聞

強制檢疫靠自律 不追蹤只抽查 何栢良斥兒戲 醫生憂家居隔離致淘大翻版
強制檢疫靠自律 不追蹤只抽查 何栢良斥兒戲 醫生憂家居隔離致淘大翻版
航班延遲凌晨抵港 乘客料首批隔離
航班延遲凌晨抵港 乘客料首批隔離
4類人豁免檢疫 包括跨境貨車司機機組人員
4類人豁免檢疫 包括跨境貨車司機機組人員
隔離營爆滿 3緊密接觸者留灝景灣 傳被徵用 烏溪沙青年村：待政府指示
隔離營爆滿 3緊密接觸者留灝景灣 傳被徵用 烏溪沙青年村：待政府指示
空窗期深圳灣入境倍增 李家超：預期內
空窗期深圳灣入境倍增 李家超：預期內
內地入境者酒店隔離 梁卓偉：不完全適合
內地入境者酒店隔離 梁卓偉：不完全適合
徵義工送飯、守營、打電話 向公務員、醫護生招手
徵義工送飯、守營、打電話 向公務員、醫護生招手
病人持身分證入院 醫護可查出入境紀錄
病人持身分證入院 醫護可查出入境紀錄
調查：5%無口罩 過半人不夠用兩周
調查：5%無口罩 過半人不夠用兩周
官方向李文亮致哀 中央派員調查 微博一度現「#言論自由」 10學者促道歉封烈士
官方向李文亮致哀 中央派員調查 微博一度現「#言論自由」 10學者促道歉封烈士
父促撤訓誡 「不是證明了有這事實嗎？」
父促撤訓誡 「不是證明了有這事實嗎？」
同染疫父母痊癒 子女獲妻公司資助
同染疫父母痊癒 子女獲妻公司資助
涉偷拍公布患者資料 雲南5醫護被懲
涉偷拍公布患者資料 雲南5醫護被懲
支聯會悼念 白花致哀
支聯會悼念 白花致哀
便利店派10萬口罩 長者：點解政府做唔到
便利店派10萬口罩 長者：點解政府做唔到
梁卓偉：夏季疫情未必退 防疫首選零入境
梁卓偉：夏季疫情未必退 防疫首選零入境
自由行延期逗留組傳有職員發燒 入境處未回應
自由行延期逗留組傳有職員發燒 入境處未回應
深圳探親 住處有家禽 男童染H9禽流感 6年內首宗
深圳探親 住處有家禽 男童染H9禽流感 6年內首宗
會員否決延長 主席落淚向受影響者致歉 醫護結束罷工 工會：續抗爭
會員否決延長 主席落淚向受影響者致歉 醫護結束罷工 工會：續抗爭
拆局：多方斡旋不果 醫生協會：勞資皆傷
拆局：多方斡旋不果 醫生協會：勞資皆傷
港鐵新工會通過罷工 資方：周一會晤
港鐵新工會通過罷工 資方：周一會晤
涉堵路抗議未全封關 10人提堂最細12歲
涉堵路抗議未全封關 10人提堂最細12歲
追蹤世界夢號落船206人 政府無交代進展 滯3日未定隔離 郵輪客：人心惶惶
追蹤世界夢號落船206人 政府無交代進展 滯3日未定隔離 郵輪客：人心惶惶
泊日「鑽石公主」增41確診 總數61
泊日「鑽石公主」增41確診 總數61
遭拒泊「威士特丹」 未決定停泊口岸
遭拒泊「威士特丹」 未決定停泊口岸
申訴署接CSI口罩投訴
申訴署接CSI口罩投訴